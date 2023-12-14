台南人倫悲劇…疑不堪照護壓力 兒涉弒母自殘

台南市五十六歲許姓男子昨天涉嫌持刀殺死七十九歲母親，他犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，五小時後在一處公墓落網；他頸部及手腕有疑似自殘傷痕，但沒有生命危險，戒護就醫中。警方調查，許照顧中風臥床母親多年，懷疑因不堪照護壓力而行凶，全案依殺害直系血親尊親屬罪嫌偵辦。

警方調查，死者育有三女一男，與兒子許姓男子及大女兒同住歸仁區，曾任數屆前台南縣歸仁鄉鄉民代表，服務頗受好評，後來中風，十多年來主要由無業的兒子許姓男子負責照料，每天上午八點至下午五點有外籍看護協助，近來患失智症，照護更困難。

昨天上午約六點，許持刀進入母親房間，朝她左胸刺三刀，騎腳踏車離開，傳手機訊息給小妹稱「媽媽不痛了」，又在臉書貼文指「我要下地獄了」；小妹深感不妙，連忙致電大姊，大姊下樓聽見哀號聲，到房間發現母親重傷躺床報案，但老婦被送到醫院前已無生命跡象，搶救不治。

警方調閱許家周邊監視器追查，近中午十二點在歸仁一處公墓旁發現許男，他頸部及手腕疑因自殘血流如注，距離十五公尺外有把疑行凶的生魚片刀，警方逮捕他戒護就醫，院方預計今上午可出院。

許的二姊說，母親中風長期臥床行動不便，主要由弟弟照料，可能是照顧壓力大才發生憾事。鄰居說，許一家人與鄰居互動良好，聽聞殺人憾事嚇了一跳。案發後親友陸續得知消息，有人在許的臉書貼文留言「你怎麼這麼糊塗」。

台南市社會局表示，死者原本有長照服務紀錄，今年八月家屬聘請外籍看護工而停止服務，案發後社工聯繫家屬關心身心狀況，將視需求協助媒合諮商輔導資源，並就司法、喪葬提供必要協助。

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