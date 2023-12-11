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學生套房當掩護…南警逮非法槍枝改造房 竟發現罕見手槍

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

歸仁警分局昨至官男租屋處，起獲4把改造手槍、子彈82顆、土製炸彈1顆，4包共毛重12.14公克安非他命及一支極其罕見的手機型手槍。記者李文德／翻攝
歸仁警分局昨至官男租屋處，起獲4把改造手槍、子彈82顆、土製炸彈1顆，4包共毛重12.14公克安非他命及一支極其罕見的手機型手槍。記者李文德／翻攝
歸仁區大潭里近來民眾不斷反映某學生套房，47歲官姓男子常常半夜時出入房間頻繁，房內時常傳出機械敲擊的巨大聲響，半夜時也常常出外，形跡可疑，民眾向歸仁警分局報警。昨下午警方見時機成熟將官男查緝到案，除起獲改造手槍、子彈、土製炸彈毒品安非他命外，更有一支極其罕見的手機型手槍。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移請台南地檢署偵辦。

據了解，官男無業無幫派背景，具有槍砲、妨害自由、毒品、殺人未遂等前科，先前曾遭警方追緝，逃至歸仁大潭里。假借女友之名承租一間學生套房，企圖製造斷點，混淆警方查案。官男在房間內槍枝改造，且常常利用半夜出外到空曠人煙罕至的地方試射槍枝，引起當地居民恐慌，嚇得趕緊向警方報警。

歸仁警分局獲報後立即成立專案小組進行查訪蒐證，昨下午見時機成熟，專案人員持搜索票前往官男租屋處查緝。

據悉，正當官男要走出房門就撞見警方，隨後警方在他身上包包起獲2把改造手槍及數十發子彈，隨後到他房內查緝，共有4把改造手槍、子彈82顆、土製炸彈1顆，4包共毛重12.14公克安非他命及一支極其罕見的手機型手槍。

歸仁警分局表示，官嫌詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移請台南地檢署偵辦，後續更會向上溯源，追查槍枝及毒品來源。

官男詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移請台南地檢署偵辦，警方表示將向上溯源，追查槍枝及毒品來源。記者李文德／翻攝
官男詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移請台南地檢署偵辦，警方表示將向上溯源，追查槍枝及毒品來源。記者李文德／翻攝
歸仁警分局昨至官男租屋處，起獲4把改造手槍、子彈82顆、土製炸彈1顆，4包共毛重12.14公克安非他命及一支極其罕見的手機型手槍。記者李文德／翻攝
歸仁警分局昨至官男租屋處，起獲4把改造手槍、子彈82顆、土製炸彈1顆，4包共毛重12.14公克安非他命及一支極其罕見的手機型手槍。記者李文德／翻攝

毒品 槍枝 炸彈

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