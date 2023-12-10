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好市多上演警匪片！約停車場交易 新北警緝獲上億毒品

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市刑大日前接獲情資，販毒集團看中美式賣場好市多人潮、車潮眾多，竟起意利用賣場停車場進行毒品交易。警方經多日蒐證前往新莊好市多停車場埋伏，趁購買毒品的39歲林男準備從毒販鄭男（27歲）車上搬運毒品時一擁而上將2人逮捕，並起出市價1億多元的55公斤K他命毒品，詢後將2人依毒品罪嫌送辦。

據了解，新北市刑大日前接獲線報，綽號「小陳」的27歲毒品藥頭利用美式賣場好市多人潮眾多、車輛進出頻繁之特性，指使手下鄭姓男子佯裝一般購物民眾身分開車載著K他名毒品來到位於新莊的好市多停車場，與購毒的嫌犯進行交易，企圖混淆及規避警方查緝。

新北市刑大經多日蒐證後得知販毒集團即將交易，於是前往新莊好市多停車場內埋伏，載運毒品前來交易的鄭姓男子到達停車場後，將車停在約定好的停車位上，不久後1名39歲林姓男子開車前來，將車停在鄭男車輛旁後下車準備搬運毒品到自己車上，警方為避免毒販駕車衝撞危害購物民眾，以偵防車阻斷嫌犯脫逃路線，並衝上前強行開啟車門並進入車內控制鄭男行動，當場將林男及鄭男壓制逮捕，並在鄭男後車箱內起獲市價超過1億元的55公斤愷他命毒品。

警方調查發現，鄭男及林男僅是負責運輸毒品的角色，詢後將2人依毒品罪嫌移送新北地檢署，並持續追查毒品來源及流向，檢察官偵結後將2人依運輸第三級毒品罪嫌提起公訴。

新北市刑大表示，K他命屬於第三級毒品成癮性極高，長期濫用恐導致精神錯亂、腎衰竭等嚴重後果。這批高達55公斤毒品K他命一旦流入市面，恐對國人身體健康將造成重大危害，所幸及時被警方查獲，有效遏止K他命毒品毒害國人，警方也將持續加強查緝毒品犯罪，以淨化社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在鄭男後車廂內發現K他命毒品。記者黃子騰／翻攝
警方在鄭男後車廂內發現K他命毒品。記者黃子騰／翻攝
警方在鄭男後車箱查獲55公斤K他命。記者黃子騰／翻攝
警方在鄭男後車箱查獲55公斤K他命。記者黃子騰／翻攝
埋伏警方衝上前壓制林男(紅圈處)，並將鄭男從車上拖出壓制(藍圈處)。記者黃子騰／翻攝
埋伏警方衝上前壓制林男(紅圈處)，並將鄭男從車上拖出壓制(藍圈處)。記者黃子騰／翻攝
警方查獲55公斤K他命。記者黃子騰／翻攝
警方查獲55公斤K他命。記者黃子騰／翻攝
警方將鄭男移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方將鄭男移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方發現林男(紅圈處)到場準備交易。記者黃子騰／翻攝
警方發現林男(紅圈處)到場準備交易。記者黃子騰／翻攝

毒品 停車場

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