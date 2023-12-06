尾牙季來臨 內政部長林右昌：尾牙春酒不容許黑道幫派舉辦活動

內政部長林右昌今天下午前往台北市警察局，聽取局長張榮興局長工作簡報，林右昌除強調選前查賄工作外，也提醒年關將近，尾牙春酒相繼舉辦，不容許黑道幫派以任何變形方式舉辦活動。

張榮興報告選舉安全維護及查賄制暴工作執行情形，針對選前、投票日及選後已完成計畫、裝備及警力的整備，並緊密檢警協調聯繫，嚴查賄選、假訊息、賭盤與境外勢力介選。

張榮興指出，台北市治安呈現穩定趨勢，今年全般刑案破獲率、防制幫派、查緝毒品、打擊詐欺、識詐宣導、攔阻詐騙金額等成效卓著，都獲得六都第一的佳績。

林右昌說，台北市是政經中心，台北市警察局的勤務最繁重也最辛苦，但各項勤務都有很好的表現，他要給予肯定。

林右昌說，確保選舉安全與公平是重要任務，針對「錯假訊息」、「境外勢力介入選舉」及「選舉賭盤」等不法應全力查察；另針對候選人安全維護部分，務必做到滴水不漏。