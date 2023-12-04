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台南將區槍擊命案 主嫌遭檢聲押 2共犯交保

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南檢警追將軍區槍擊案，涉案莊姓男子和其他3名共犯昨天到案，警詢後今天下午移送地檢署複訊後，檢察官認為莊涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，犯嫌重大，有勾串、湮證、逃亡之虞，向法院聲請羈押；另兩名謝姓男子各以3萬元交保；陳男子以2萬元交保。

據了解，雖然案發時有人指稱是莊男開槍殺死人，但檢方認為現場一片混亂，需再進一步查證確認，先依涉犯重罪槍砲罪嫌向法院聲押莊，但未用涉犯殺人罪嫌聲押；另2名謝姓男子承認案發時在場，陳姓男子也承認事後協助莊藏槍彈，分別獲得交保。

將軍區將軍里將榮1戶三合院民宅，12月1日晚上8點多發生槍擊命案，案發原因為鄭女（36歲）和凃姓男子（38歲）爭吵，莊男（51歲）和謝姓男子（47歲）、 謝姓男子（57歲）為了替鄭女討公道，前往民宅找凃理論。

當時凃和友人黃等6人在屋內喝酒，莊等人欲進屋在門口爆發推擠衝突，有人拿出手槍對凃一方人比劃恫嚇，突然1聲槍響，黃（43歲）臉部鼻翼中1槍，子彈打入顱內，當場喪命。

警方說，莊、謝3嫌在犯案後回到學甲，莊先將改造手槍和2個彈匣20發子彈交給陳姓男子藏匿，隨後莊嫌、2謝嫌各騎1輛機車展開逃亡。

昨天上午9點多，警方專案小組發現3嫌行蹤，大批幹員趕往學甲豐和地區搜捕，上午11點35分發現2名謝姓犯嫌共乘機車，當場攔車逮捕；接著約在中午12點20分，刑大幹員發現莊機車，隨即以偵防車將機車撞倒，上前壓制莊，再由莊口供抓到陳嫌，起出犯案的改造手槍和20發子彈。

台南市莊姓男子（身空藍色外套者）涉及槍擊命案，遭檢方向法院聲押。記者黃宣翰／翻攝
台南市莊姓男子（身空藍色外套者）涉及槍擊命案，遭檢方向法院聲押。記者黃宣翰／翻攝

軍區 槍擊

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