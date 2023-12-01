勾結三重警鎖定外遇男女勒索 佯稱記者售「商業機密」

新北市三重警分局林姓偵查佐涉嫌洩露民眾個資給偽稱徵信社的勒索集團，偵察佐及集團嫌犯等5人，目前聲押禁見獲准；刑事局今早舉行記者會說明案情，勒索集團林姓主嫌等人，專門在汽車旅館蹲點，鎖定偷情民眾拍攝影片勒索金錢，主嫌還假冒記者身分，佯稱手上有商業機密，其實就是掌握偷情照片、影片向被害人勒索，目前查知被害人10名，歹徒得手185萬元。

刑事局日前接獲被害人報案，遭自稱記者的歹徒追躡拍攝，擷取進出汽車旅館畫面恐嚇勒索，動輒要求近百萬元代價贖回影片，否則就將影片交給配偶或媒體刊登。

警方組成專案小組，發現52歲林姓主嫌過去曾是徵信社員工，離開後徵信工作後，與具竹聯幫玄月會背景的陳姓男子等8人共組勒索集團，林嫌對外自稱知名徵信公司經理，率同夥在中山區、內湖區知名汽車旅館外蹲點埋伏，鎖定中年男子駕駛高級進口車，偕年輕女子上旅館疑似外遇的男女為犯案目標。

林嫌確定目標後，跟監時伺機裝GPS追蹤器，長期跟拍被害男女上下車、進出餐廳或汽車旅館畫面，再以假車禍、送快遞、假討債等方式，接觸被害人得知姓名或住址，林嫌得知對方身分後，會跟蹤對方到住家，趁機搜索信箱獲取進一步資訊，再搜尋臉書、IG研判是否已婚。

林嫌確認被害人身分與婚姻狀況，就以記者身分直接出面恫嚇被害人，佯稱手上有商業機密，但所謂的機密就是跟拍被害人的影片，林嫌獅子大開口要求被害人以數十至上百萬元價格購回影片，否則就要公開散布相關資料，被害人為免引發家庭風波多不願追究，拜託打折後付錢了事，其中一名被害人付出80萬元買回影片。

林嫌勒索金錢後，還會與被害人簽訂合約，內容表示已交付「商業機密」，未來不會再找被害人。

勒索集團也從事高利貸、暴力討債，無法繳納欠款，就被脅迫加入組織從事跟拍工作抵債，另外還聚眾鬥毆。

據了解，林嫌近20年前就曾以此手法勒索得利遭警方逮捕，10多年來他仍陸續犯案，2020年他與友人聚會飲酒，席間結識三重警分局林姓偵查佐，刻意交往吸收對方，若假車禍、送快遞等方式無法得到被害人姓名、住址，就拜託偵察佐幫忙調閱個資，雙方合作至少一年。