影／修車工、怪手司機擁槍辯「好玩」 刑事局肅槍行動扣4槍187彈

因應明年初總統、立委選舉，刑事局中部打擊犯罪中心展開肅槍行動，陸續在今年8月、10月間搜索，在屏東、高雄等地，查緝蔡姓、許姓男子到案，查扣2把改造手槍、2把半成品、187發子彈等贓證物，經查，二人從事怪手司機、修車工等工作，辯稱是「好玩、好奇」而改造模擬槍，全案檢方訊問後命以3萬元、10萬元交保。

刑事局分析，近年涉案槍械形態，多屬模擬槍加工改造而成，所使用的子彈也是市售空包彈製改造而成，且性能與制式槍械不分軒輊，刑事局中打五隊專責肅槍，為防堵明年初的總統、立委選舉因槍械衍生事端，今年間接獲情資，屏東縣擔任怪手司機的蔡姓男子（30歲），以及高雄市擔任修車工的許姓男子（31歲）擁有槍支。

全案經報請屏東、橋頭地檢署指揮後，與高雄市刑大共組專案小組偵辦，陸續在今年8月23日、10月23日，在屏東、高雄等地，查緝蔡男、許男到案，分別查扣非制式手槍1把、子彈13發及改造工具1批，以及改造手槍1把、手槍半成品2把、子彈174發、鑽床1台等改造工具。