前雲林縣議員涉走私安毒 運毒船長判無期定讞

東港籍漁船「漁百財9號」漁船船長莊啟義，受前民進黨雲林縣議員顏旭懋出資指示走私約623公斤安非他命。一、二審均判處莊男無期徒刑，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

全案起於，東港籍漁船「祥勇6號」船東陳耀華和「漁百財9號」船長莊啟義，民國110年12月間經中間人黃志生引介，與有意走私安非他命的前雲林縣議員顏旭懋合夥，共謀以顏旭懋出資、陳耀華提供漁船運輸、莊啟義開船方式走私毒品。

顏旭懋於110年4月至5月間，指示莊啟義開船前往東沙島東南海域，向不明船隻取得總重約623公斤安非他命，隨後返回台灣，由屏東縣鹽埔漁港運毒入境。

莊啟義把船停泊於漁港時，由洪凱祥、郭冠廷、粘元傑駕車，把一部分毒品交給陳俊嘉、涂宏德，並由陳、涂把毒品藏在倉庫，至於剩下毒品由陳俊嘉協助藏匿；檢警循線查獲莊啟義等人，並依違反毒品危害防制條例罪嫌偵查起訴。

一審屏東地方法院認為，莊啟義等人否認犯行，檢警過濾扣案卷證，才查到出資者為顏旭懋，且貪圖鉅額利益，罔顧巨量毒品流入市面對社會治安的衝擊，至今尚有大量毒品未遭查獲。

一審依犯共同運輸第二級毒品罪判處莊啟義、陳耀華無期徒刑，褫奪公權終身，黃志生6年2月，洪凱祥11年6月，郭冠廷、粘元傑均10年，陳俊嘉13年6月，涂宏德7年。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理。二審認為，莊啟義上訴後改口坦承犯行，但考量他位於本案核心位置，所走私入境毒品數量龐大，危害國家安全、社會治安、國民健康甚鉅，應當最高度之非難，仍判處無期徒刑。

二審兼衡家庭、經濟、偵審供述等量刑因子，撤銷原判，減輕改判陳耀華17年6月，陳俊嘉12年，粘元傑9年；加重改判洪凱祥12年6月，郭冠廷11年6月，涂宏德7年6月，黃志生則維持一審刑度。

全案經上訴三審，最高法院認為，原審判決認事用法無違誤，量刑妥適，日前駁回上訴而定讞。

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