網路貼文販毒 24歲男攜987毒品咖啡包赴約交易秒被逮

張姓男子日前在網路通訊軟體上貼文販毒，員警假扮買家約出張男，前天在新北市蘆洲區一處停車場逮人，當場查獲987包毒品咖啡包，張男自知法網難逃，坦承犯行，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將其移送新北地檢署偵辦，持續溯源清查。

警方調查，28歲張男在網路群組「聊天打工徵才團」中貼文，暗指可販賣毒品咖啡包，台北市大同分局員警網路巡邏時發現，喬裝買家約出張男，雙方相約11月15日在新北市蘆洲區某停車場交易，等到張男帶貨現身，便衣員警立刻表明身分，當場查獲張男持有987包毒品咖啡包。

據悉，張男曾涉詐欺、組織犯罪案，平時從事融資、借貸工作，落網時見法網難逃，坦承販毒，但否認自己也有施用毒品，稱「偶爾代人販毒賺外快」，每賣出一單可賺兩三萬元。

警方表示，全案詢後依法將張男移送新北地檢署偵辦，持續溯源清查；同時呼籲，製造、運輸、販賣毒品，可處年以上徒刑，依程度不同，最重可處死刑或無期徒刑，民眾切勿心存僥倖，以身試法。