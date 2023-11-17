影／毒品不純混摻洗劑被檢舉 淡水警破安毒分裝場逮5嫌

陳姓男子以販毒維生，卻因毒品混摻洗劑不純被人檢舉。上個月底新北市淡水警方獲報派員監控一周多，這個月9日晚上持搜索票前往搜索，當場查扣毒品、分裝工具，連同陳男在內5嫌一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌將5嫌移送法辦。

據了解，陳姓男子（26歲）以販毒維生，為了躲避警方追查他不時更換租住所。上月底淡水警方獲報，陳男將毒品安非他命混摻洗劑、哈蜜瓜粉，把淡水區新市五路一棟社區住宅當毒品分裝場販毒，警方派員監控陳男確有販毒行為，正準備收網逮人，不料這個月5日他竟連夜搬離該處，轉移到附近另棟社區內繼續販毒。

這個月9日晚上9時許，大批警力荷槍實彈持搜索票前往搜索，趁屋內有人外出購物開門之際一擁衝前，逮捕陳男、柳男（32歲）、姜男（31歲）、蔡男（26歲）、曾男（31歲）等5人，查扣毒品安非他命、藍色藥丸45顆、二、三級混合毒品咖啡包成品及半成品4包、毒品咖啡原物料、分裝器具等贓證物，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送5嫌法辦。

淡水警分局表示，警方落實執行「清源專案3.0」精進「社區警政再出發」掃蕩不法，以淨化選前治安。呼籲民眾發現可疑人、事或不明氣味，請勇於向警察機關檢舉，共同發掘潛藏於社區住宅或辦公大樓內的犯罪，守護社區家園治安。