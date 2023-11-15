單月查獲4100名犯嫌…第9波安居緝毒專案執行 陳建仁籲遏止大麻歪風

警政署刑事警察局15日召開「陸海空全面截毒 安居緝毒無死角」成果記者會，行政院長陳建仁（前中）到場視察和慰勉有功人員，並感謝台灣高等檢查署統合檢、警、調、憲兵、海巡及關務等6大緝毒系統強力掃毒。中央社

全國6大緝毒系統執行第9波安居緝毒專案，單月共查獲4100名犯嫌、2857公斤毒品和38座製毒工廠。有運毒集團8月擬自高雄港走私逾新台幣23億元毒品入境，被刑事局攔截逮8嫌。

警政署刑事警察局今天召開「陸海空全面截毒 安居緝毒無死角」成果記者會，行政院長陳建仁到場視察和慰勉有功人員，並感謝台灣高等檢查署統合檢、警、調、憲兵、海巡及關務等6大緝毒系統強力掃毒。

陳建仁致詞表示，總統蔡英文上任7年多以來，反毒工作交出亮麗成績單，像是初次施用毒品人數占整體施用毒品人數比例是逐年下降，自105年的23.7%降至111年的18.8%，今年1至8月則降為17.6%；因施用新興毒品PMMA、PMA強力搖頭丸死亡人數，從109年的高峰93人，經強力壓制降至111年的6人，甚至今年1至8月為0人，足見獲得穩定有效的控制。

話鋒一轉，陳建仁說，近來發生多起知名網紅吸食大麻案例，可見大麻在年輕族群間流行的歪風，這次彰化地檢署在今年10月也查獲大麻栽植場，請各緝毒機關務必全力遏止、加強查緝。

會中，刑事局偵查第三大隊大隊長陳文源說明，今年2月接獲線報指有運毒集團擬從高雄港走私大量毒品入境，經密集跟監蒐證，掌握運毒集團成員於8月4日出境，待其8月7日返台之際，立即動員30多名警力至高雄港58號管制站前攔截圍捕運毒車隊。

專案小組率先逮捕陸地運毒負責人68歲葉姓男子、運毒司機20歲柯姓男子和共犯33歲鄭姓男子，並於柯男貨車上查獲安非他命毛重1公噸201公斤、愷他命毛重119.9公斤，走私集團利用垃圾太空袋和茶葉袋分層包裹、偽裝毒品，企圖躲避查緝。

緊接著，專案小組也針對運毒貨輪執行查緝，查獲海上運毒負責人22歲柯姓男子、共犯41歲陳姓男子、印尼籍的R姓運毒船長和L姓船員；同日，再循線拘提幕後金主51歲李姓男子到案。

另外，查扣現金新台幣515萬元、美金5萬元、運毒貨輪1艘、運毒車輛2輛等證物。

初估本案毒品市價約達新台幣23.6億元，可供400萬人吸食。全案詢後依涉違毒品危害防制條例解送高雄地檢署偵辦，8嫌都裁定羈押禁見。

除此之外，刑事局偵查第三大隊今年中另接獲線報，指有製毒集團藏匿彰化縣偏僻山區製毒，經長期偵蒐發現此集團以30歲游姓男子為首，將毒品原料藏於小貨車後於深夜駛至無人山區或墓地製毒。

專案小組於9月11日執行暗夜攻堅，於彰化縣社頭鄉石坑一巷內破獲製毒工廠，現場逮捕游男等4嫌，並查扣第四級毒品2-溴-4-甲基苯丙酮純質淨重105.9公斤、半成品毛重620公斤、製毒原料和設備1批，可製作成30萬包毒咖啡包，市價約新台幣1億元，全案依涉違毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦，法院裁定4嫌羈押。

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