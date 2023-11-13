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海外進貨 碩士「交接」賣大麻

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

新北市刑大至新店區逮捕謝男。記者黃子騰／翻攝
新北市刑大至新店區逮捕謝男。記者黃子騰／翻攝
新北市刑大查獲四十五歲陳姓男子在宜蘭礁溪租民宅種大麻，循線追出大麻種子是謝姓男子提供，發現謝竟是在就讀宜蘭某大學研究所時販毒，上手還是他的官姓學長，陸續逮捕到案，三人均依毒品罪嫌移送，檢方訊後交保。

警方調查，廿六歲官姓男子和廿四歲謝姓男子為同校研究所學長學弟，二人在校期間就吸食大麻，官男透過網站從泰國訂購大麻菸草，以國際郵包方式寄送來台，分售給謝男。官去年畢業，將購毒管道交接給謝男，由謝男自行購買。

陳姓男子一年多前認識謝男，開始向謝男購買大麻菸草吸食，謝男今年七月也畢業離校，陳男擔心大麻斷供，請謝男代購大麻種子，自行在宜蘭礁溪租屋種植，還上網學習種植培養知識，購買土壤酸鹼檢測劑、幫浦及照明等設備。

新北市刑大今年五月逮捕陳男，發現他種植技術很差，除查獲七株活體大麻植株外，九株已枯死；陳男才供出大麻種子是謝男提供。

警方八月再逮捕謝男，謝又供出學長官男，十月官男落網，二人均坦承，共被查獲大麻煙草一○五公克、大麻煙油一一五公克。

檢察官認為，官、謝兩人在校期間販毒，但畢業後兩人僅持有及吸食，並未有再販售事證，訊後均交保。

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大麻 販毒 菸草

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