火災爆炸危害 明年擴大勞檢

明揚工廠9月大火造成死傷慘劇。圖／聯合報系資料照

屏東科技產業園區的明揚國際科技公司九月底發生大火，死傷慘重，引發社會大眾關注。勞動部職安署長鄒子廉昨天表示，明年度將針對火災爆炸危害擴大加強勞檢，避免悲劇重演。

鄒子廉昨出席「2023職業安全、健康與重建國際研討會」時表示，九月底明揚大火發生後，職安署針對使用大量過氧化物製造工廠進行專案勞檢，罰了不少錢，但這畢竟只是短期專案，火災危害預防議題應長期關注，因此明年度的勞檢項目，除了一向重視的墜落、感電意外項目，也將擴大勞檢工廠的火災危害預防。

他認為，明揚釀災與製程安全有關，高危險物質的製程更應該把關，因此有必要精進預防措施。

鄒子廉也提及，勞動部原本就掌握使用高危險物質工廠的相關名單，但沒有環境部、消防署等其他相關單位來得完整，現在正在整合環境部的「化學雲」，職安署將透過化學雲搜集資料，鎖定重大風險的事業單位進行火災爆炸危害的勞動檢查。

桃園市消防局龔永信表示，桃園市消防局會定期更新工廠存放高危險物質資料，在不違反個資使用規範的情況下，地方願意與中央共享資源，讓安檢更落實。