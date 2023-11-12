聽新聞
test
0:00 / 0:00

火災爆炸危害 明年擴大勞檢

聯合報／ 記者葉冠妤陳俊智／連線報導

明揚工廠9月大火造成死傷慘劇。圖／聯合報系資料照
明揚工廠9月大火造成死傷慘劇。圖／聯合報系資料照

屏東科技產業園區的明揚國際科技公司九月底發生大火，死傷慘重，引發社會大眾關注。勞動部職安署長鄒子廉昨天表示，明年度將針對火災爆炸危害擴大加強勞檢，避免悲劇重演。

鄒子廉昨出席「2023職業安全、健康與重建國際研討會」時表示，九月底明揚大火發生後，職安署針對使用大量過氧化物製造工廠進行專案勞檢，罰了不少錢，但這畢竟只是短期專案，火災危害預防議題應長期關注，因此明年度的勞檢項目，除了一向重視的墜落、感電意外項目，也將擴大勞檢工廠的火災危害預防。

他認為，明揚釀災與製程安全有關，高危險物質的製程更應該把關，因此有必要精進預防措施。

鄒子廉也提及，勞動部原本就掌握使用高危險物質工廠的相關名單，但沒有環境部、消防署等其他相關單位來得完整，現在正在整合環境部的「化學雲」，職安署將透過化學雲搜集資料，鎖定重大風險的事業單位進行火災爆炸危害的勞動檢查。

桃園市消防局龔永信表示，桃園市消防局會定期更新工廠存放高危險物質資料，在不違反個資使用規範的情況下，地方願意與中央共享資源，讓安檢更落實。

勞檢 火災 勞動部

延伸閱讀

警報器大作淡水民宅竄火煙 新北消防馳援2嗆傷…起火原因待查

針對職災服務量能不足 「職業健康及重建之家」明年上半年啟用

大巨蛋火災搶救「水壓不足」？消防局澄清：足夠因應

大巨蛋火災搶救計畫曝水源不夠？ 消防局澄清：足夠

相關新聞

88會館案外案 涂誠文涉洗錢潛逃

檢調偵辦「八八會館」案有重大進展。「八八會館」負責人郭哲敏從泰國押返收押後，專案小組全面清查金流，查出有「洗錢教父」稱號...

火災爆炸危害 明年擴大勞檢

屏東科技產業園區的明揚國際科技公司九月底發生大火，死傷慘重，引發社會大眾關注。勞動部職安署長鄒子廉昨天表示，明年度將針對...

員警持槍訓練照貼限動被批不妥 網友反擊「靶場有什麼秘密？」

有網友在臉書社群貼文指出，疑似有保四警員將持槍射擊訓練的畫面，po到個人限時動態，被認為不妥，還要保四長官管一管，但網友...

三重派出所被角頭包圍…竟是有內鬼助攻 2所長遭開鍘

這個月4日晚上翁男與妻子、兒子率眾包圍三重派出所，意外扯出翁男膽敢在太歲頭上動土，是因為二重所長陳子杰從旁協助「指認」，...

竊占河川地蓋工寮種大麻 泰國籍男子自嗨判5年半

泰國籍賴姓男子前年竊占台南許縣溪河川地搭建工寮、雞舍，種植打拋葉、香茅，面積逾5千平方公尺，去年8月起更種起大麻，製成大...

恩恩爸提國賠1元確定敗訴 新北市府：尊重司法判決結果

新北市中和2歲男童「恩恩」去年確診新冠肺炎身亡，恩恩爸質疑救護車延遲送醫81分鐘而無法挽回兒子的生命，向新北市政府、消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。