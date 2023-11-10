南澳神秘沙灘現不速之客 盜竊集團沿海岸線進社區偷電纜

宜蘭縣李姓男子、陳姓男子與劉姓男子疑為竊盜團夥，近日將車開到神祕沙灘停放後，摸進海岸社區養殖戶偷剪電纜，再用車載走；警方日前逮到3人，扣得300多公斤電纜與安非他命6包，移送地檢署偵辦。地方居民表示損害甚大，盼有關單位積極執法。

宜蘭縣警局蘇澳分局指出，日前接獲線報南澳地區有竊盜集團偷電纜，11月7日夜間發現2輛可疑車輛開往神秘沙灘，隔日凌晨3時35分出擊，當場逮到38歲李男與43歲陳男，並在車上找到224公斤電纜線、6包安非他命。

警方本以為當天只會抓到2人，豈知11時25分許又在蘇花路廊看到1輛形跡可疑的卡車，似乎載著用帆布壓住的電纜線，上前攔停駕駛29歲劉男後，在車上搜出122公斤電纜，以及安非他命吸食器1組，依涉犯刑法竊盜罪與毒品危害防制條例送辦3人。據了解，3嫌都是宜蘭人，竊盜、毒品前科累累，屬於慣犯。

神秘沙灘旁邊海岸社區的養殖產銷班是本次電纜竊盜案的受害者，居民表示這幾天馬達突然抽不到，才發現電纜被剪，8個養殖戶中5個受害，被剪斷17、8條，若要完全修復可能得耗資數十萬甚至百萬元，只能把能用的部分先接起來。居民認為，宜蘭縣政府暑假期間執行聯合大稽查，有人盯著神秘沙灘，或許才能讓宵小不敢肆意妄為。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，10月神秘沙灘大稽查結束後，改採科技監控與輪流排班，仍有一定力度；另一方面，稽查主要針對沙灘車，並不會特別去阻止沙灘車以外的車輛，即使恢復大稽查也無法保證不會再發生類似案件，還是要仰賴警方執法與地方巡邏。

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