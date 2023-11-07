快訊

Toyz為何敢狂嗆Joeman？1句話曝真實原因 還喊話合作九妹「換條件」

PLG／才宣布重大變革 聯盟宣布邀請陳建州出任副會長

不只賴佩霞！「1資深女星」獲邀參選副總統 內幕全曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

審判長沒簽、簽名法官卻沒審案…判決遭廢棄 北高行回應了！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照片
台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照片

台北高等行政法院審理陸軍步兵訓練指揮部盧姓中士回役任職案，判決撤銷軍方處分，但案件上訴後，最高行政法院發現北高行合議庭審判長沒簽名，簽名的陪席法官未參與審判，而有法院組織不合法的錯誤，廢棄判決發回更審。北高行回應，判決並無法院組織不合法，而是行政上疏失，會深切檢討防止再次出錯。

北高行指出，經調查案件參與言詞辯論的合議庭法官確實是「審判長楊得君、法官周泰德、法官彭康凡」，判決原本及正本一致沒有錯誤，言詞辯論筆錄出席人員欄是書記官誤載為「法官畢乃俊」。

北高行表示，又因法官彭康凡誤認言詞辯論筆錄是準備程序筆錄而在上面簽名，導致最高行認定判決法院組織不合法，實際上判決沒有組織不合法的情形，但因行政上疏失造成如此結果，將會深切檢討以防再次發生錯誤。

本案源於陸軍步兵訓練指揮部學生四大隊盧姓中士分隊長2018年9月10日被發現尿液有毒品反應，遭步訓部撤職並停止任用1年，國防部陸軍司令部核定盧停役。當盧停止任用期滿，2019年10月29日申請回役卻被打回票，他提訴願遭國防部決定駁回，因此提行政訴訟。

北高行2021年10月14日判決軍方敗訴，撤銷訴願決定和處分，案件上訴，最高行發現依北高行言詞辯論筆錄記載，參與2021年9月2日言詞辯論的法官為「審判長法官楊得君、法官畢乃俊、法官彭康凡」，但言詞辯論筆錄的審判長法官卻由「彭康凡」簽名，而非楊得君，卷內資料也沒顯示有審判長因故不能簽名，而由資深陪席法官簽名的情事。

最高行指出，依原判決正本所示，原判決是由「審判長法官楊得君、法官周泰德、法官彭康凡」作成，但周泰德未參與言詞辯論卻參與判決，判決法院組織不合法，因此發回北高行再行審理。

陸軍 國防部 毒品

延伸閱讀

吸毒中士回役案爆出「判決違背法令」 北高行審判長竟然不簽名

收容人在監投票裁准第2例 法官：對國家形象具正面意義

前法官陳志祥多次受訪談「兩情相悅說」 司法院記警告翻盤無望

國民法官程序審桶屍案 審判長臨時裁定不公開…下令旁聽20人全清場

相關新聞

網紅「Bump」衝杜拜救豬仔…控外交部零作為 判決揭真相

林姓男子去年被蕭姓男子誘至杜拜從事詐騙，後來經網紅「好棒Bump」救援才成功脫困回台，事後「Bump」指控外交部「零作為...

佯稱買笑氣鋼瓶卻持開山刀行搶 3男躲汽車旅館仍被逮

今年8月，鄭姓、林姓、邱姓男子假裝向周姓男子買笑氣，於新北市汐止區面交時涉嫌亮出開山刀架在周男脖子，搶走6鋼瓶笑氣和8千...

審判長沒簽、簽名法官卻沒審案…判決遭廢棄 北高行回應了！

台北高等行政法院審理陸軍步兵訓練指揮部盧姓中士回役任職案，判決撤銷軍方處分，但案件上訴後，最高行政法院發現北高行合議庭審...

走私大陸冷凍牡蠣偽裝加工品進口 24公噸流入市場吃光光

曾姓從大陸進口24公噸冷凍牡蠣，卻在報關時將貨名填寫成「已調製」，藉此躲避管制物品進口相關規定，之後這批牡蠣再交由林男流...

影／派出所聚眾滋事後 新北三重連續3天擴大臨檢壓制黑幫氣焰

新北市三重區4日發生地痞流氓包圍派出所聚眾滋事，三重警分局昨起聯合市警局保安、交通、刑警大隊，將連續執行3天擴大臨檢，針...

吸毒中士回役案爆出「判決違背法令」 北高行審判長竟然不簽名

陸軍步兵訓練指揮部盧姓中士2018年被驗出尿液呈安非他命及甲基安非他命陽性反應，盧遭撤職、停止任用1年；翌年10月盧向高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。