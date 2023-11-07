審判長沒簽、簽名法官卻沒審案…判決遭廢棄 北高行回應了！

台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照片

台北高等行政法院審理陸軍步兵訓練指揮部盧姓中士回役任職案，判決撤銷軍方處分，但案件上訴後，最高行政法院發現北高行合議庭審判長沒簽名，簽名的陪席法官未參與審判，而有法院組織不合法的錯誤，廢棄判決發回更審。北高行回應，判決並無法院組織不合法，而是行政上疏失，會深切檢討防止再次出錯。

北高行指出，經調查案件參與言詞辯論的合議庭法官確實是「審判長楊得君、法官周泰德、法官彭康凡」，判決原本及正本一致沒有錯誤，言詞辯論筆錄出席人員欄是書記官誤載為「法官畢乃俊」。

北高行表示，又因法官彭康凡誤認言詞辯論筆錄是準備程序筆錄而在上面簽名，導致最高行認定判決法院組織不合法，實際上判決沒有組織不合法的情形，但因行政上疏失造成如此結果，將會深切檢討以防再次發生錯誤。

本案源於陸軍步兵訓練指揮部學生四大隊盧姓中士分隊長2018年9月10日被發現尿液有毒品反應，遭步訓部撤職並停止任用1年，國防部陸軍司令部核定盧停役。當盧停止任用期滿，2019年10月29日申請回役卻被打回票，他提訴願遭國防部決定駁回，因此提行政訴訟。

北高行2021年10月14日判決軍方敗訴，撤銷訴願決定和處分，案件上訴，最高行發現依北高行言詞辯論筆錄記載，參與2021年9月2日言詞辯論的法官為「審判長法官楊得君、法官畢乃俊、法官彭康凡」，但言詞辯論筆錄的審判長法官卻由「彭康凡」簽名，而非楊得君，卷內資料也沒顯示有審判長因故不能簽名，而由資深陪席法官簽名的情事。

最高行指出，依原判決正本所示，原判決是由「審判長法官楊得君、法官周泰德、法官彭康凡」作成，但周泰德未參與言詞辯論卻參與判決，判決法院組織不合法，因此發回北高行再行審理。