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影／攔檢不配合還撂人襲警…5人攜毒無照駕車 依妨害公務罪嫌起訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市鄭姓男子今年9月初開車載同張男，行經新北市新莊區中環路一段與瓊泰路口遭警攔查，鄭、張兩男不配合還撂來另2車7人到場助陣，與警爆發衝突，造成3警肢體擦挫傷，經線上快打警力趕抵壓制在場鬧事9人，新北地檢署依妨害公務罪嫌起訴鄭男等5人。

起訴指出，今年9月10日凌晨零時許，新莊警分局福營派出所副所長陳吉富在新莊區中環路一段與瓊泰路口，攔查鄭姓男子（32歲）所駕汽車，車上還載有張姓男子（29歲），鄭男因攜帶毒品心虛，連同張男不配合警方盤查，過程中還打電話撂來另2車7人到場助陣。

石姓男子（20歲）出手毆打員警劉柏麟鼻樑，曹姓男子（24歲）、林姓男子（22歲）、蔡姓男子（26歲）、蔡姓男子（20歲）、張姓男子（21歲）、許姓男子（21歲）等人則叫囂及推擠員警李柏亨及尤逸帆，導致3名員警受有鼻樑、手腳等處擦挫傷。

新莊警方調派線上24名快打警力趕抵，將在場鬧事9人全數壓制在地，並在鄭男車內查獲24包毒品咖啡包、2包K他命、開山刀2把、西瓜刀1把、折疊刀2把、彈簧刀2把等刀械。

檢方偵查後，與鄭男同車的29歲張男及後來到場20歲蔡男、曹男、許男4人僅在旁叫囂並未動手，處分不起訴；經檢察官檢視警方現場錄影機及員警密錄器畫面，確認鄭男、石男、林男、26歲蔡男和21歲張男等5人動手毆傷員警犯行明確，日前依妨害公務罪嫌起訴，鄭男涉嫌持有及吸食毒品部分，由檢察官另案偵辦中。

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鄭、張兩名男子今年9月中不配合警方盤查，還撂來7人到場助陣，新莊警方出動快打優勢警力壓制在場9人，鄭男車上還搜出毒品咖啡包、K他命，新北地檢署日前依妨害公務罪嫌起訴鄭男等5人。圖／聯合報系資料照
鄭、張兩名男子今年9月中不配合警方盤查，還撂來7人到場助陣，新莊警方出動快打優勢警力壓制在場9人，鄭男車上還搜出毒品咖啡包、K他命，新北地檢署日前依妨害公務罪嫌起訴鄭男等5人。圖／聯合報系資料照

新北市新莊警分局福營派出所員警今年9月中遭鄭男等9人毆傷，警方獲報出動快打警力趕抵，以優勢警力壓制在場9人。圖／聯合報系資料照
新北市新莊警分局福營派出所員警今年9月中遭鄭男等9人毆傷，警方獲報出動快打警力趕抵，以優勢警力壓制在場9人。圖／聯合報系資料照

毒品 妨害公務 警察

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