3男暗夜討債開車撞神壇砸電視 南警以車追人全送辦

台南市將軍區一處民宅神壇本月1日深夜遭人開車衝撞鐵捲門後，進入屋內搗毀電視等設施，警以車追人前天循線拘提姜嫌3人到案，3人稱與屋主的友人有數百萬元債務糾紛，希望逼對方出面，警詢後依妨害秩序、恐嚇、毀損等罪嫌送辦。

據知，這起案件發生在本月1日深夜11點許，將軍區苓子寮某神壇遭人開車衝撞鐵捲門後，3名男子下車以棍棒砸毀被害人家中電視、魚缸、音響等物，現場發出清脆聲響嚇壞鄰居，不到5分鐘揚長而去。

學甲警分局獲報趕至，後續報請南檢指揮偵辦，以車追人掌握3人下落，3日將涉案的姜、陳姓（同為21歲）及20歲莊男，先後拘提到案，3人均稱與綽號「瘋狗」的男子有筆數百萬元債務，因其避不見面行蹤不明，獲悉過往曾常在此出入，才會以此手段希望逼「瘋狗」出面，據查，3人非債務當事人，疑為討債涉案。