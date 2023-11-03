高雄男闊開豪車竟掛失竊車牌 住家飄散安毒刺鼻味遭逮

50歲張姓男子前天凌晨將轎車停在高雄大樹統嶺路上自家門口，因深夜未熄火，引來巡邏警關注。警一查車牌，竟已遭通報失竊，且張男是轄內毒品調驗人口，同時，警聞出住家散發燃燒的刺鼻味，進屋就發現桌上竟有白色安非他命粉末，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

溪埔派出所長曾啓智、警員張程皓本周三凌晨2時許，執行擴大臨檢勤務時，在大樹區統嶺路發現張男駕駛的轎車，大剌剌停在自家門口未熄火，且懸掛遭通報失竊的車牌。