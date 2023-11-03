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高雄男闊開豪車竟掛失竊車牌 住家飄散安毒刺鼻味遭逮

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

50歲張姓男子前天凌晨將轎車停在高雄大樹統嶺路上自家門口，因深夜未熄火，引來巡邏警關注。警一查車牌，竟已遭通報失竊，且張男是轄內毒品調驗人口，同時，警聞出住家散發燃燒的刺鼻味，進屋就發現桌上竟有白色安非他命粉末，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

溪埔派出所長曾啓智、警員張程皓本周三凌晨2時許，執行擴大臨檢勤務時，在大樹區統嶺路發現張男駕駛的轎車，大剌剌停在自家門口未熄火，且懸掛遭通報失竊的車牌。

由於，張男近期有毒品脫驗紀錄，同時，員警發現空曠的住家後方，竟散發燃燒的刺鼻味，取得張男同意後，兩警前往住處查看，竟在桌上查獲二級毒品安非他命（毛重約0.93克）、玻璃吸食器1組、電子磅秤1台。全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，並將持續追溯毒品來源。

警方巡邏發現凌晨有可疑車輛在外逗留，一查竟懸掛失竊車牌，且駕駛疑屋內藏毒。記者古和純／攝影
警方巡邏發現凌晨有可疑車輛在外逗留，一查竟懸掛失竊車牌，且駕駛疑屋內藏毒。記者古和純／攝影
警方巡邏發現凌晨有可疑車輛在外逗留，一查竟懸掛失竊車牌，且駕駛疑屋內藏毒。記者古和純／攝影
警方巡邏發現凌晨有可疑車輛在外逗留，一查竟懸掛失竊車牌，且駕駛疑屋內藏毒。記者古和純／攝影
警方巡邏發現凌晨有可疑車輛在外逗留，一查竟懸掛失竊車牌，且駕駛疑屋內藏毒。記者古和純／攝影
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毒品 反毒 臨檢

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