高雄男闊開豪車竟掛失竊車牌 住家飄散安毒刺鼻味遭逮
50歲張姓男子前天凌晨將轎車停在高雄大樹統嶺路上自家門口，因深夜未熄火，引來巡邏警關注。警一查車牌，竟已遭通報失竊，且張男是轄內毒品調驗人口，同時，警聞出住家散發燃燒的刺鼻味，進屋就發現桌上竟有白色安非他命粉末，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。
溪埔派出所長曾啓智、警員張程皓本周三凌晨2時許，執行擴大臨檢勤務時，在大樹區統嶺路發現張男駕駛的轎車，大剌剌停在自家門口未熄火，且懸掛遭通報失竊的車牌。
由於，張男近期有毒品脫驗紀錄，同時，員警發現空曠的住家後方，竟散發燃燒的刺鼻味，取得張男同意後，兩警前往住處查看，竟在桌上查獲二級毒品安非他命（毛重約0.93克）、玻璃吸食器1組、電子磅秤1台。全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，並將持續追溯毒品來源。
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