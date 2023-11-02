槍抵額頭扣扳機爆頭亡 竹聯幫分會長平時高調愛PO臉書

桃園龍潭43歲的竹聯幫虎堂桃園分會長蔡姓死者，10月31日於家中把玩改造玩具手槍，怎料以為故障的手槍，不料放在額頭後成功發射，子彈打中腦門，送醫搶救仍回天乏術。據了解，蔡男和父親一同做工程工作，為人作風高調喜愛PO臉書。

10月31日蔡見妨害秘密通緝案蘇姓友人帶著2名兒子到家裡作客，便拿出改造手槍把玩炫耀，聲稱槍枝故障不能擊發，為了證明還將槍口抵著自己額頭腦門扣扳機，未料第2次扣扳機時成功擊發，當場爆頭，血流不止。死者妻嚇到趕緊報警送醫仍回天乏術。

蘇男被突如其來槍響嚇到從椅子上彈起，2名少年見狀也將身體捲曲瑟縮在沙發上，3人停頓數秒才反應過來，見人頭破血流沒了呼吸。蔡妻聽見槍響下樓查看，並立刻報警將人送醫救治，可最後仍回天乏術。

警方調查，蔡家中有把約15公分的改造玩具手槍，現場找到一枚子彈。據悉，蔡男為竹聯幫虎堂桃園分會長、中華統一促進黨成員，與父親做土木工程工作，臉書上曬出許多至各式場合與民意代表的合影照片、還有豪車及與老婆秀恩愛，更曾和白狼張安樂合影，不過平日作風大家對他評價不一。