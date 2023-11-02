聽新聞
test
0:00 / 0:00
槍抵額頭扣扳機爆頭亡 竹聯幫分會長平時高調愛PO臉書
桃園龍潭43歲的竹聯幫虎堂桃園分會長蔡姓死者，10月31日於家中把玩改造玩具手槍，怎料以為故障的手槍，不料放在額頭後成功發射，子彈打中腦門，送醫搶救仍回天乏術。據了解，蔡男和父親一同做工程工作，為人作風高調喜愛PO臉書。
10月31日蔡見妨害秘密通緝案蘇姓友人帶著2名兒子到家裡作客，便拿出改造手槍把玩炫耀，聲稱槍枝故障不能擊發，為了證明還將槍口抵著自己額頭腦門扣扳機，未料第2次扣扳機時成功擊發，當場爆頭，血流不止。死者妻嚇到趕緊報警送醫仍回天乏術。
蘇男被突如其來槍響嚇到從椅子上彈起，2名少年見狀也將身體捲曲瑟縮在沙發上，3人停頓數秒才反應過來，見人頭破血流沒了呼吸。蔡妻聽見槍響下樓查看，並立刻報警將人送醫救治，可最後仍回天乏術。
警方調查，蔡家中有把約15公分的改造玩具手槍，現場找到一枚子彈。據悉，蔡男為竹聯幫虎堂桃園分會長、中華統一促進黨成員，與父親做土木工程工作，臉書上曬出許多至各式場合與民意代表的合影照片、還有豪車及與老婆秀恩愛，更曾和白狼張安樂合影，不過平日作風大家對他評價不一。
據悉，他持有槍枝疑似是因做工程難免有糾紛，近期似乎是有債務糾紛，想要自保，不過該手槍來源警方尚在清查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言