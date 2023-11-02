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大陸蘿蔔貨櫃藏市值900萬蒜頭和香菇絲 保三逮走私父子檔

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

保三總隊第二大隊警方破獲貨櫃走私案，警方8月底發現一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃，和8月中的貨櫃型號雷同，懷疑走私集團以「AB櫃」手法闖關，9月5日開櫃查驗，查出貨櫃前半段是生鮮白蘿蔔，但後方卻夾藏市值900萬的蒜頭和香菇絲，循線逮獲貿易公司負責人李姓女子、楊姓司機及貨主游姓父子檔。

保三總隊第二大隊警方有鑑於中秋節前後以及入冬後，農產品市場需求量大，和高雄市刑大、海關等單位組成專案小組監控高雄港入港貨櫃，警方就大數據資料庫分析，發現一只於8月31日自大陸進口的白蘿蔔貨櫃可疑，進行追查。

警方發現進口貨櫃的一家貿易公司，於8月14日也從大陸進口一只白蘿蔔貨櫃，兩櫃型號相同，懷疑走私集團試圖以「AB」貨櫃進行掉包闖關。

專案小組發現較晚進口的B貨櫃停放於高雄港66號碼頭，於9月5日開櫃查驗，發現該只貨櫃前排先裝載合法申報約150箱的白蘿蔔，但貨櫃中後排卻用「箱中箱」的方式，紙箱外表寫「白蘿蔔」，但打開內藏的箱中箱檢驗，卻夾藏劣質的大陸蒜頭1萬3800公斤、香菇絲4400公斤的走私農產品，市值約900萬。

警方從貿易公司負責人李姓女子(59歲)追查，查出幕後貨主是游姓男子(74歲)及其兒子(40歲)在背後操控，李女並雇用楊姓貨車司機(59歲)幫忙載貨。

警方逮獲李、楊二人後，再循線在左營區逮獲游男父子，游男坦承走私大陸農產品，聲稱是幫台灣農產品大盤商進貨，但拒絕供述是誰。

警詢後，游等4人被依違反懲治走私條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方命游男以8萬元交保候傳，另游男兒子和楊男5萬元交保，李女因是人頭、坦承犯行又供出上游，予以飭回。

保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃夾藏4400公斤香菇絲走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃夾藏4400公斤香菇絲走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃夾藏蒜頭和香菇絲走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃夾藏蒜頭和香菇絲走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃後方的箱中箱中夾藏1萬3800公斤的蒜頭走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃後方的箱中箱中夾藏1萬3800公斤的蒜頭走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃夾藏蒜頭和香菇絲走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃夾藏蒜頭和香菇絲走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃後方的箱中箱中夾藏1萬3800公斤的蒜頭走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃後方的箱中箱中夾藏1萬3800公斤的蒜頭走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃後方的箱中箱中夾藏1萬3800公斤的蒜頭走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃後方的箱中箱中夾藏1萬3800公斤的蒜頭走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃夾藏4400公斤香菇絲走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃夾藏4400公斤香菇絲走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃夾藏蒜頭和香菇絲走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃夾藏蒜頭和香菇絲走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃後方的箱中箱中夾藏市價900萬元的蒜頭和香菇絲走私農產品。記者石秀華／翻攝
保三總隊第二大隊警方在高雄港碼頭查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃後方的箱中箱中夾藏市價900萬元的蒜頭和香菇絲走私農產品。記者石秀華／翻攝

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