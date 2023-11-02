大陸蘿蔔貨櫃藏市值900萬蒜頭和香菇絲 保三逮走私父子檔

保三總隊第二大隊警方破獲貨櫃走私案，警方8月底發現一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃，和8月中的貨櫃型號雷同，懷疑走私集團以「AB櫃」手法闖關，9月5日開櫃查驗，查出貨櫃前半段是生鮮白蘿蔔，但後方卻夾藏市值900萬的蒜頭和香菇絲，循線逮獲貿易公司負責人李姓女子、楊姓司機及貨主游姓父子檔。

保三總隊第二大隊警方有鑑於中秋節前後以及入冬後，農產品市場需求量大，和高雄市刑大、海關等單位組成專案小組監控高雄港入港貨櫃，警方就大數據資料庫分析，發現一只於8月31日自大陸進口的白蘿蔔貨櫃可疑，進行追查。

警方發現進口貨櫃的一家貿易公司，於8月14日也從大陸進口一只白蘿蔔貨櫃，兩櫃型號相同，懷疑走私集團試圖以「AB」貨櫃進行掉包闖關。

專案小組發現較晚進口的B貨櫃停放於高雄港66號碼頭，於9月5日開櫃查驗，發現該只貨櫃前排先裝載合法申報約150箱的白蘿蔔，但貨櫃中後排卻用「箱中箱」的方式，紙箱外表寫「白蘿蔔」，但打開內藏的箱中箱檢驗，卻夾藏劣質的大陸蒜頭1萬3800公斤、香菇絲4400公斤的走私農產品，市值約900萬。

警方從貿易公司負責人李姓女子(59歲)追查，查出幕後貨主是游姓男子(74歲)及其兒子(40歲)在背後操控，李女並雇用楊姓貨車司機(59歲)幫忙載貨。

警方逮獲李、楊二人後，再循線在左營區逮獲游男父子，游男坦承走私大陸農產品，聲稱是幫台灣農產品大盤商進貨，但拒絕供述是誰。