自稱比1450高級！竹聯幫分子投資房產吸5千萬 兼營網軍「疑接選舉案」

竹聯幫旭仁會成員施姓男子夥同銀行理財專員柯姓男子涉以投資房地產吸金，3年向10人騙走5千萬元，施另經營網軍公司疑向台電公司、市議員接案。刑事局查獲8人依銀行法、詐欺罪移送，檢方聲押禁見施獲准，命柯40萬元交保，其他人2至5萬元交保或限制住居。

警方調查，40歲施姓男子2020年1月在新北市板橋區設立無雙國際公司，由某銀行理財專員32歲柯姓男子致電銀行客戶招收投資房地產，承諾年利息百分之16至26，客戶匯款或到公司面交現金；施成立孫子兵法行銷公司，向投資者稱政商關係良好，投資穩當，但投資者初期領到利息，去年8月起未再領得。

4人今年9月陸續向刑事局報案，共被騙4千萬元，其中一名退休女藥師被騙2千5百萬元最多。刑事局偵九大隊第三隊追查，上月16日搜索公司及犯嫌住處，拘提王、柯，持傳票帶回6名股東、員工及公司登記負責人。

警方檢視行銷公司臉書及網站，宣稱協助台電及電影行銷，臉書還張貼經濟部長王美花出席台電舉辦電動車充電示範場開幕儀式照片；犯嫌手機LINE紀錄稱「我們比1450更高級，所以叫網軍1950」，並存有市議員選舉合作案，有與數名台北、新北市議員的聯繫紀錄，還邀約吃飯，初步未查出不法。

施稱投資房地產，但沒有詐騙，與被害人是借貸關係，對於行銷公司則稱取得政府小標案，但未具體指述合作對象及個案。

警方從施住處查扣現金45萬元、價值共2百萬元名表、30件金飾，執行扣押裁定一名犯嫌名下位於台北市內湖區價值2千6百萬元房產。

竹聯幫旭仁會成員施姓男子（前）夥同銀行理財專員柯姓男子（後）涉以投資房地產吸金，向10人騙走5千萬元，施另經營網軍公司疑向台電公司、市議員接案。記者李奕昕／翻攝

竹聯幫旭仁會成員施姓男子夥同銀行理財專員柯姓男子涉以投資房地產吸金，向10人騙走5千萬元，施另經營網軍公司疑向台電公司、市議員接案。記者李奕昕／翻攝 竹聯幫旭仁會成員施姓男子夥同銀行理財專員柯姓男子涉以投資房地產吸金，向10人騙走5千萬元，施另經營網軍公司疑向台電公司、市議員接案。記者李奕昕／翻攝 竹聯幫旭仁會成員施姓男子夥同銀行理財專員柯姓男子涉以投資房地產吸金，向10人騙走5千萬元，施另經營網軍公司疑向台電公司、市議員接案。記者李奕昕／翻攝 竹聯幫旭仁會成員施姓男子夥同銀行理財專員柯姓男子涉以投資房地產吸金，向10人騙走5千萬元，施另經營網軍公司疑向台電公司、市議員接案。記者李奕昕／翻攝