3天換一次賭博處所…南警破獲天九牌賭場 主持人涉持改造槍彈及手榴彈

59歲陳姓男子涉嫌在台南市南區經營天九牌賭場，今天凌晨1點多被警方一舉破獲，共帶回22人法辦。警方並查出，陳為防範他人搶劫賭場，擁槍自重，另在陳嫌中西區住處查獲金牛座改造手槍、子彈及改造手榴彈，警詢後陳被依賭博及槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警五分局近期接獲線報，道上兄弟陳姓男子（59歲）在台南市區經營天九牌職業賭場謀生，警方獲報後隨即成立專案小組追查，發現陳嫌經營天九牌職業賭場流竄於北區、安平區及南區等處，陳躲避警方查緝，每3天即更換賭博處所，另為避免賭客曝光賭場位置，當天才公布候車位置，並由專人專車接送，賭客上車後始知今日賭博地點，可謂是保密到家。

警方連日來蒐證，確定賭場設於南區金華路立即向法院聲請搜索票，今天凌晨1點多會同市警四及六分局人員到南區執行搜索，當場查獲陳嫌等人經營天九牌職業賭場，查獲主持人陳嫌及把風人員計3人、賭客計19人合計22人，現場查扣天九牌1副、骰子1盒、監視器鏡頭及主機、帳冊1批及賭資8萬80元等證物。賭客依違反社維法裁罰，陳和3名把風人員涉賭博罪嫌

警方另於凌晨3點多，在陳嫌中西區住處查獲金牛座改造手槍1枝(含彈匣)、子彈12顆；搜索過程中，員警另發現1枚改造手榴彈，外觀看起來不像制式手榴彈，小心翼翼查扣帶回，其中查扣槍枝經警察局鑑識中心初步鑑識認具有殺傷力，手榴彈部分則須送交專業單位鑑定。

分局長陳宇桓表示，第五分局專案小組在接獲線報後隨即鎖定犯嫌動向，在短時間內即破獲賭場並查獲改造槍枝，顯示警察維護治安的決心與積極態度，將持續深入追查槍枝來源外，另民眾沉迷賭博將衍生治安問題，警方將持續掃蕩清查轄內是類危害治安處所，以淨化地方治安。