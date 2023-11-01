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影／三重醉漢唱完KTV亂嗆路人 反遭摺疊刀劃破臉凶嫌落網

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1名43歲楊姓男子，日前從KTV唱歌散場之後已經喝醉，無端對著店外幾名不認識的年輕人開嗆飆罵髒話勸不停，對方被激怒亮出折疊刀攻擊，結果楊男雙手、臉部都被劃傷，警方迅速逮捕25歲林姓嫌犯。

案發於上周六上午9時許，地點在三重區正義北路某KTV門口，雙方互不認識、都是去KTV消費的顧客。警方獲報發生打架糾紛有人亮刀攻擊，趕抵時只剩被害一方在場，楊姓男子雙手、滿臉是血，連忙先協助由救護車送醫，沒有生命危險。

據了解，被害人這邊共2男、2女一起去KTV唱歌喝酒，結完帳走出店外，楊男已經喝醉，無端對著幾名也是剛結完帳走出來，在店門口等計程車的年輕人，胡亂開嗆飆罵髒話，朋友勸他住口無效，楊男仍持續謾罵。

對方原本不想理他，最後還是有2人動怒亮出折疊刀追砍楊男，他一邊閃躲一邊伸手擋刀，最後雙手和臉部都被劃傷，幾名年輕人隨即離開現場。警方調閱監視器，1個小時之內將持刀劃傷楊男的25歲林姓嫌犯逮捕歸案、查扣犯案工具折疊刀1把，警詢後依傷害罪嫌及違反社會秩序維護法函送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方在案發一個小時內，循線至25歲林姓嫌犯住家將他查緝到案 ，起獲犯案工具折疊刀1把。記者林昭彰／翻攝
警方在案發一個小時內，循線至25歲林姓嫌犯住家將他查緝到案 ，起獲犯案工具折疊刀1把。記者林昭彰／翻攝
楊姓男子唱完KTV，喝醉酒對著不相識的年輕人亂嗆飆罵髒話，對方被激怒亮出折疊刀攻擊，結果楊男雙手、臉部都被劃傷。記者林昭彰／翻攝
楊姓男子唱完KTV，喝醉酒對著不相識的年輕人亂嗆飆罵髒話，對方被激怒亮出折疊刀攻擊，結果楊男雙手、臉部都被劃傷。記者林昭彰／翻攝
警方在案發一個小時內，循線至25歲林姓嫌犯住家將他查緝到案 ，起獲犯案工具折疊刀1把。記者林昭彰／翻攝
警方在案發一個小時內，循線至25歲林姓嫌犯住家將他查緝到案 ，起獲犯案工具折疊刀1把。記者林昭彰／翻攝

KTV 傷害罪

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