毒品案服刑17年出獄 就服員陪他1年多創業成功

文山成立小型企業社，專門承攬辦公家具的搬運、清潔或拆卸工程。圖／勞動力發展署提供

因毒品案服刑的「文山（化名）」出獄後一直找不到工作，勞動力發展署中彰投分署1年多裡多次協助他調整工作環境，推介工作，他終於在今年3月自行創業成功，還協助其他更生人找到工作，藉此回饋社會。

文山感謝中分署1年10個月的溫馨陪伴，也鼓勵其他更生人不要走冤枉路，要懂得善用政府資源，堅持下去就能度過人生的難關。

中彰投分署二水就業服務台說，文山因毒品案服刑17年，出獄後已屆中高齡，一直找不到工作。就業服務員協助他調整工作環境，連續開了4張介紹卡為他推介工作，協助他有工作收入，並在工作中累積一定經驗與實力。

文山在相關工作累積經驗後，今年3月成立小型企業社，專門承攬雲林地區相關辦公家具的搬運、清潔或拆卸工程，不僅錄取二水就服台推薦的4名求職者，而他所雇用的12名員工，半數都是浪子回頭金不換的更生人。

他說，因為自己走過那一段路，知道回歸社會、找到一條路有多困難，以前他曾接受別人幫助，現在自己有能力，也希望可以當那個可以幫助別人的人。

員林就業中心主任張克弘說，為協助曾施用毒品者重返職場，勞動部推動「施用毒品者就業服務計畫」，由專人專責提供一系列的個別化就業服務。就業中心及鄉鎮在地的就業服務台是最貼近民眾的第一線單位，面對的求職民眾各有不同際遇及需求，會協助求職者強化自信心、就業競爭力，做好就業準備。

他說，這項工作雖往往非一次到位，但只要適時調整職業目標，多方嘗試，可以協助減少摸索的時間；就業中心也會全力開發對更生人友善的廠商，提供更多機會，讓想回歸社會的更生人有更多工作機會，重建工作價值觀與信心，重新融入社會。