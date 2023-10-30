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吸食安非他命多種毒品還開車 毒駕男高速連撞6車釀8人輕重傷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣吳姓男子今年3月間吸食安非他命等多種毒品後無照駕駛，行經彰化市金馬路二段時先後高速擦撞兩輛汽車、4輛機車，造成8人輕重傷，他繼續行駛100多公尺後棄車逃逸，被警方循線捕獲，扣得愷他命等證物，彰化地檢署偵結今依公共危險等罪嫌將他提起公訴。

起訴書指出，吳男今年3月9日下午在彰化市某汽車旅館內施用安非他命、愷他命、硝甲西泮等二、三級毒品，明知無駕照又吸毒不能駕車，他卻照樣開車上路，行經彰化市金馬路二段，高速擦撞蘇男、賴男駕駛的轎車和張姓女子的機車，張女被撞飛，頭部外傷合併顱內出血、左鎖骨和左肋第三肋骨骨折等嚴重傷害，張女的5歲兒子也被撞摔，左手指、左腳和屁股都受傷。

吳男撞3車後仍踩油門高速向前衝，到東谷路交岔路口再擦撞3輛機車，造成柯姓騎士頭部外傷、左腳大腳趾骨折，葉男後背及四肢多處擦傷，汪女左手臂受傷，她後座的妹妹左腿受傷。吳男闖禍後，往前行駛100多公尺棄車走巷道逃逸，警方據報過濾路口監視畫面，在西勢街逮捕他，並徵得他的同意搜索棄車，車上找到兩包愷他命，4支玻璃球、兩支毒品鏟管、1個愷他命刮板等證物。

起訴書指出，吳男明知無駕照不得開車，又明知混用多種毒品足以影響安全駕駛能力，卻毒駕造成多人受傷，警方逮捕他後抽血檢驗，檢出甲基安非他命、愷他命等多種毒品，涉犯公共危險罪嫌，檢方應該對他提起公訴。

吳男涉嫌毒駕造成8人輕重傷，被彰化地檢署依公共危險。記者簡慧珍／攝影
吳男涉嫌毒駕造成8人輕重傷，被彰化地檢署依公共危險。記者簡慧珍／攝影

毒品

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