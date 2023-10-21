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台中行動軍火庫！警方驚險查獲9把槍、穿甲彈 嫌犯反抗激烈4警員掛彩

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市蔡姓、黃姓男子持有大量槍砲被警方鎖定，今下午在西屯區被圍捕時激烈反抗、開車衝撞，蔡男還一度伸手想拿槍反抗，警方朝車輪開1槍、破窗逮人，更起獲4把長槍、5把短槍，包括霰彈槍、穿甲彈火力驚人，更造成4名警員遭玻璃割傷掛彩，全案超槍砲等罪嫌擴大偵辦中。

台中市刑大偵七隊因掌握槍砲情資，經報請台中地檢署指揮今一路跟隨蔡男、黃男坐車，下午1點多趁黃下車之際先將其逮捕，未料開車的蔡見狀竟重踩油門打算逃逸，還衝撞警車強力反抗，警方還見他身手往袋子裡頭企圖掏槍，趕緊向附近商家借滅火車朝車窗狂噴遮蔽他視線。

但蔡男仍不肯就範，猛踩油門造成輪胎空轉狂噴白煙，警方合力破窗後朝蔡噴灑了瓶3辣椒水，最終合力將他拖出車外制伏，更在車上一共起獲4把長槍、5把短槍，更驚見彈匣內子彈幾乎全數裝填，顯見有隨時火拚打算。

警方發現，蔡、黃持有大量槍枝，且查扣4把長槍中有1把是霰彈槍、1把衝鋒槍，槍之前端還有雷射瞄準器，甚至還有大量的穿甲彈，另有第一級毒品海洛因磚等。

警方也查出，蔡男本身因槍砲、毒品等被判刑7年確定，卻因未赴地檢署報到發監遭通緝中，警方也不排除蔡、黃有相關黑幫背景，且相關另案仍在循線偵辦中。

警方指出，蔡男因遭玻璃割傷，目前戒護就醫中，另包括偵七隊長陳步青一共有4名警員遭碎玻璃割傷，所幸經包紮後均無大礙，詢後將依槍砲、毒品等罪嫌將2人送辦。

警方查後4長5短總共9把槍枝。記者曾健祐／攝影
警方查後4長5短總共9把槍枝。記者曾健祐／攝影
警方查扣的長槍還配有雷射瞄準器。記者曾健祐／攝影
警方查扣的長槍還配有雷射瞄準器。記者曾健祐／攝影
包括偵七隊長陳步青一共有4名警員遭碎玻璃割傷。記者曾健祐／攝影
包括偵七隊長陳步青一共有4名警員遭碎玻璃割傷。記者曾健祐／攝影
警方查後4長5短總共9把槍枝。記者曾健祐／攝影
警方查後4長5短總共9把槍枝。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影
警方查後4長5短總共9把槍枝。記者曾健祐／攝影
警方查後4長5短總共9把槍枝。記者曾健祐／攝影
警方查獲裝甲彈。記者曾健祐／攝影
警方查獲裝甲彈。記者曾健祐／攝影

毒品 台中市 通緝

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