台中行動軍火庫！警方驚險查獲9把槍、穿甲彈 嫌犯反抗激烈4警員掛彩

台中市蔡姓、黃姓男子持有大量槍砲被警方鎖定，今下午在西屯區被圍捕時激烈反抗、開車衝撞，蔡男還一度伸手想拿槍反抗，警方朝車輪開1槍、破窗逮人，更起獲4把長槍、5把短槍，包括霰彈槍、穿甲彈火力驚人，更造成4名警員遭玻璃割傷掛彩，全案超槍砲等罪嫌擴大偵辦中。

台中市刑大偵七隊因掌握槍砲情資，經報請台中地檢署指揮今一路跟隨蔡男、黃男坐車，下午1點多趁黃下車之際先將其逮捕，未料開車的蔡見狀竟重踩油門打算逃逸，還衝撞警車強力反抗，警方還見他身手往袋子裡頭企圖掏槍，趕緊向附近商家借滅火車朝車窗狂噴遮蔽他視線。

但蔡男仍不肯就範，猛踩油門造成輪胎空轉狂噴白煙，警方合力破窗後朝蔡噴灑了瓶3辣椒水，最終合力將他拖出車外制伏，更在車上一共起獲4把長槍、5把短槍，更驚見彈匣內子彈幾乎全數裝填，顯見有隨時火拚打算。

警方發現，蔡、黃持有大量槍枝，且查扣4把長槍中有1把是霰彈槍、1把衝鋒槍，槍之前端還有雷射瞄準器，甚至還有大量的穿甲彈，另有第一級毒品海洛因磚等。

警方也查出，蔡男本身因槍砲、毒品等被判刑7年確定，卻因未赴地檢署報到發監遭通緝中，警方也不排除蔡、黃有相關黑幫背景，且相關另案仍在循線偵辦中。

警方指出，蔡男因遭玻璃割傷，目前戒護就醫中，另包括偵七隊長陳步青一共有4名警員遭碎玻璃割傷，所幸經包紮後均無大礙，詢後將依槍砲、毒品等罪嫌將2人送辦。