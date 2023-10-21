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網傳台中爆警匪槍戰？民眾嚇喊「畫面震撼」 警證實遭犯嫌衝撞開槍逮人
有民眾今在PPT以標題「台中河南路全聯門口警匪槍戰」，並稱據圍觀民眾說開了好幾槍，2人被制服警察抄出大批槍械，畫面很震撼；對此，台中市警局刑警大隊表示，全案是偵七隊查緝槍砲案件，犯嫌衝撞警車，員警開1槍射擊輪胎示警逮人，並表示「槍戰」為錯誤訊息。
有民眾今在PTT發文指出，據圍觀民眾說開了好幾槍，看到2個嫌疑犯被制伏，1個全身血被上銬後送醫另1個被壓制在地上旁邊還有一把槍，警察從其中1人的包包拿出疑似毒品的不明包裹。
發文指出，警察從車上抄出大批槍械一堆包包跟袋子，幾乎每個袋子裡面都有槍，彈匣裡面可以看到都是滿彈，警察一邊抄一邊清槍，超多把的畫面滿震撼長的短的都有，還有手榴彈大部分警察都是便衣。
台中市刑大表示，網傳台中市槍戰為錯誤訊息，全案是刑大偵七隊查緝槍砲案件，逮捕犯嫌過程中，因犯嫌衝撞員警車輛，員警開一槍朝輪胎射擊示警，並將犯嫌逮捕歸案。
警方說，目前犯嫌因衝撞受傷，經戒護送醫治療，無生命危險。
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