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持銀聯卡買金飾改大陸匯款 銀樓沒想竟是兩岸洗錢詐手法

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

37歲王姓及28歲蔡姓男子疑受雇兩岸不法集團，7月到台北市文山區銀樓購買價值260萬元的金項鍊與金飾，指定用銀聯卡付款，銀樓拒絕後建議匯款至大陸供應銀樓金飾的供貨商帳戶，不料對方匯款、拿走金條後，才發現匯款疑似贓款，帳戶遭凍結，不但金飾損失，還連累對岸供貨商。

王、蔡兩人陸續被逮，坦承是受雇到銀樓買金飾、匯款及取貨，每次跑腿代價約為一到兩千元不等，王嫌過去曾有洗錢前科、蔡嫌則有殺人未遂紀錄，被查獲後都表示金飾已交給上游歹徒，不清楚上游身分。警方依詐欺、洗錢罪嫌移送台北檢署偵辦，並擴大追查幕後主嫌。

今年7月，王嫌先獨自一人到銀樓，打算購買總重約28兩、價值2百多萬元金飾，王嫌表示要用銀聯卡付款，還不在乎手續費多寡，但銀樓認為有風險婉拒；銀樓建議王嫌匯款至銀樓的大陸供貨商帳戶，屆時銀樓再與對岸供貨商拆帳。

王嫌將銀聯卡內款項先匯到大陸共犯帳戶，大陸共犯再匯款到供貨商，供貨商收到帳款後通知台灣銀樓，銀樓確認匯款後通知王嫌；蔡嫌出面，分兩次到銀樓拿走金飾。

但蔡嫌拿走金飾沒多久，銀樓收到供貨商通知，大陸公安表示匯款疑為詐騙贓款，帳戶被凍結為警示帳戶，整起案件疑為兩岸詐團的洗錢手法，大陸供貨商無法順利取得貨款，銀樓業者白白損失金條，只好報警提告。

轄區文山二警分局與刑事局偵九大隊成立專案小組，調閱監視器掌握刷卡及取金飾犯嫌，申請拘票陸續將王、蔡拘提到案。

文山二分局長陳瑞基表示，近來有疑似黃金詐欺集團，使用銀聯卡至銀樓佯裝購買高額金條，他提醒銀樓、珠寶業者務必詳細記錄消費者資料，並核對個資、注意特徵及第三方詐騙手法。

王姓及蔡姓男子，疑受雇兩岸不法集團，7月到台北市文山區銀樓購買價值260萬元的金項鍊與金飾，匯款至大陸帳戶並拿走金飾後，才發現匯款疑為詐騙贓款。記者廖炳棋/翻攝
王姓及蔡姓男子，疑受雇兩岸不法集團，7月到台北市文山區銀樓購買價值260萬元的金項鍊與金飾，匯款至大陸帳戶並拿走金飾後，才發現匯款疑為詐騙贓款。記者廖炳棋/翻攝
王姓及蔡姓男子，疑受雇兩岸不法集團，7月到台北市文山區銀樓購買價值260萬元的金項鍊與金飾，匯款至大陸帳戶並拿走金飾後，才發現匯款疑為詐騙贓款。記者廖炳棋/翻攝
王姓及蔡姓男子，疑受雇兩岸不法集團，7月到台北市文山區銀樓購買價值260萬元的金項鍊與金飾，匯款至大陸帳戶並拿走金飾後，才發現匯款疑為詐騙贓款。記者廖炳棋/翻攝

銀樓 洗錢 詐騙 銀聯卡

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