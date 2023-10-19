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影／陸船越界走私動物內臟 馬祖海巡逮3船員

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

海巡署第十一（馬祖）巡防區於本月16日13時左右，偵獲1艘可疑目標進入馬祖東引海域，即通報巡防艇趕往查處，發現1艘大陸籍無船名貨船，該船見狀加速逃逸，隨後擱淺在東引岸際，當場查獲3名大陸船員及疑似走私的動物內臟一批，重量約7公噸，全案已報請連江地檢署指揮偵辦中。

馬祖海巡隊表示，在16日13時左右馬祖巡防區於東引西北方1.7浬海域，偵測到1艘可疑船舶往東南方向航行，調派巡防艇趕往辨識為大陸籍貨船後，即實施廣播驅離，但該船仍持續往東引清水沃岸際航行，經通報岸際巡邏人員協同處置，並會同東引指揮部及熱心民眾，於擱淺第一時間查獲3名陸籍船員。

經派員檢查貨船發現疑似動物內臟一批，經初步清查為「澳洲羊瘤胃」，重量約7公噸；另該貨船擱淺後進水嚴重，馬祖海巡隊已派艇佈放攔油索，防止油污外洩，全案依「懲治走私條例」及「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」移送連江地檢署偵辦。

馬祖巡防區表示，本案即時防堵未經檢驗之畜產品輸入我國，海巡署將持續強化各項查緝作為，確保國家安全及國人健康。同時呼籲民眾在海上或岸際，如有發現任何違法情事，請撥打「118」海巡報案專線。

馬祖巡防區於本月16日偵獲1艘可疑大陸籍無船名貨船，查獲3名大陸船員及疑似走私的動物內臟一批。圖／馬祖巡防區提供
馬祖巡防區於本月16日偵獲1艘可疑大陸籍無船名貨船，查獲3名大陸船員及疑似走私的動物內臟一批。圖／馬祖巡防區提供
馬祖巡防區本月16日查獲大陸漁船疑似走私的動物內臟一批，疾管防疫人員到場協處。圖／馬祖巡防區提供
馬祖巡防區本月16日查獲大陸漁船疑似走私的動物內臟一批，疾管防疫人員到場協處。圖／馬祖巡防區提供
馬祖巡防區本月16日查獲大陸漁船疑似走私的動物內臟一批，重約7公噸。圖／馬祖巡防區提供
馬祖巡防區本月16日查獲大陸漁船疑似走私的動物內臟一批，重約7公噸。圖／馬祖巡防區提供
海巡署第十一（馬祖）巡防區在16日查獲1艘大陸籍無船名貨船，當場查獲3名大陸船員及疑似走私的動物內臟一批，重量約7公噸，全案已報請連江地檢署指揮偵辦中。圖／馬祖巡防區提供
海巡署第十一（馬祖）巡防區在16日查獲1艘大陸籍無船名貨船，當場查獲3名大陸船員及疑似走私的動物內臟一批，重量約7公噸，全案已報請連江地檢署指揮偵辦中。圖／馬祖巡防區提供

馬祖 海巡署 走私

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