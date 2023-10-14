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毒包裹郵寄回台 里長兒涉境外運毒 連累媽媽女友都遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市刑大今年6月接獲線報會同三峽警方在新北市某里長鶯歌住處，當場查獲一只國外郵寄包裹裡，內藏7包共重達2.4公斤海洛因，警方查出，人在國外的里長兒子寄藏有毒品包裹回台，蔡姓女友收到毒包裹再轉交男友母親藏放在家中，新北地檢署日前依運輸及持有毒品罪起訴蔡女及其男友母親二人，

起訴指出，新北市刑大今年6月初獲報，人在國外的鶯歌區某里長兒子今年5月初，郵寄藏有毒品包裹回台，由在台女友蔡姓女子簽收取貨後，再送至里長住處，轉交男友母親藏放，今年6日8日，新北市刑大會同轄區三峽警方持搜索票前往，在里長鶯歌住處儲藏室裡，搜出從柬埔寨寄來台，內藏有7包海洛因，共重2459公克的國際包裹，黑市市值約3000萬元。

新北檢方日前偵結，依法將蔡姓女子及男友母親二人分別依運輸毒品及持有毒品罪嫌起訴；據了解，現年47歲的涉案里長兒子，過去就涉及多起毒品案，已於2019年12月20日出境，經廣州潛逃至柬埔寨，現由桃園地院、新北地院、新北地檢署發布通緝中。

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新北市鶯歌區某里長兒子，多次從國外郵寄內藏毒品包裹回台，新北市刑大與三峽警方今年6月初持搜索票上門查緝，當場查扣7包共重達2.4公斤海洛因。記者王長鼎／翻攝
新北市鶯歌區某里長兒子，多次從國外郵寄內藏毒品包裹回台，新北市刑大與三峽警方今年6月初持搜索票上門查緝，當場查扣7包共重達2.4公斤海洛因。記者王長鼎／翻攝
圖／聯合報系資料照 非本案
圖／聯合報系資料照 非本案

毒品 新北 通緝

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