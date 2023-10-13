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被主嫌看中…「越南李若彤」從頂級紅牌變應召站女主人 極樂生活曝光

刑事局、國際扶輪社合辦籃球賽反詐 電豹女孩熱舞開場

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局這個月29日，在輔仁大學中美堂，與國際扶輪社第3522地區共同推動「反毒反毒識詐公益籃球賽暨街舞園遊會」活動，刑事局今天

舉行記者會公布活動期程，「浪LIVE電豹女孩」啦啦隊熱舞開場，邀請全國青年學子踴躍報名參加。

刑事局指出，「反毒」及「反詐」是當前政府最重要施政重點工作，為有效機先防處避免被害，刑事局不斷推動「識詐」及「識毒」觀念融入各式宣導活動中。

為提升青少年犯罪預防觀念，強化法治觀念及自我保護意識，刑事局與國際扶輪社第3522地區共同推動「反毒反毒識詐公益籃球賽暨街舞園遊會」活動，邀請全國青年學子踴躍報名參加。

今天下午，刑事局特定舉行記者會，刑事局副局長黃壬聰頒贈國際扶輪社3522地區總監許旭輝、浪直播旭瑞文化傳媒董事長王冠中及電豹女啦啦隊感謝獎牌各一面，感謝他們熱心公益推廣犯罪預防宣導精神，再由國際扶輪致贈反毒教具等宣導素材予警政單位運用推展識毒教育，營造公私結盟齊心反毒反詐意象。

電豹女啦啦隊（Leopard Girls，T1聯盟台啤永豐雲豹專屬啦啦隊）應援熱舞，結合花式籃球及酷炫街舞表演，引領青年學子及同儕共同青春舞動參賽及反毒反詐宣誓，從正當管道培養正能量休閒活動、正面思考能力與團結運動精神。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局與國際扶輪社推動「反毒反毒識詐公益籃球賽暨街舞園遊會」活動，今天舉行記者會，「浪LIVE電豹女孩」啦啦隊熱舞開場。記者廖炳棋/翻攝
刑事局與國際扶輪社推動「反毒反毒識詐公益籃球賽暨街舞園遊會」活動，今天舉行記者會，「浪LIVE電豹女孩」啦啦隊熱舞開場。記者廖炳棋/翻攝
刑事局與國際扶輪社推動「反毒反毒識詐公益籃球賽暨街舞園遊會」活動，今天舉行記者會，「浪LIVE電豹女孩」啦啦隊熱舞開場。記者廖炳棋/翻攝
刑事局與國際扶輪社推動「反毒反毒識詐公益籃球賽暨街舞園遊會」活動，今天舉行記者會，「浪LIVE電豹女孩」啦啦隊熱舞開場。記者廖炳棋/翻攝
刑事局與國際扶輪社推動「反毒反毒識詐公益籃球賽暨街舞園遊會」活動，今天舉行記者會，「浪LIVE電豹女孩」啦啦隊熱舞開場。記者廖炳棋/翻攝
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刑事局與國際扶輪社推動「反毒反毒識詐公益籃球賽暨街舞園遊會」活動，今天舉行記者會，「浪LIVE電豹女孩」啦啦隊熱舞開場。記者廖炳棋/翻攝
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反毒 街舞 青年

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