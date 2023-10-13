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龜吼安檢所副所長通風報信起訴 海巡署：2大過提前退伍
海巡署龜吼漁港安檢所林姓前副所長涉嫌向漁船船東通風報信，告知要被調查、登檢，基隆地檢署日前偵結，將林男依涉嫌瀆職罪章的洩密國防以外應秘密消息罪起訴。海巡署今天說明，今年3月2日檢廉搜索龜吼安檢所時，即將林男調離現職，並核予2大過處分，林已10月提前退伍。
海巡署北部分署第二岸巡隊龜吼漁港安檢所林姓副所長，接到漁業署通報對某某漁船「注意檢查」後，涉嫌打手機給該漁船船東通風報信，告知要被調查、登檢。基隆地檢署昨天偵結，將林男依涉嫌瀆職罪章的洩密國防以外應秘密消息罪起訴。
海巡署今天說明，此案是海巡署政風室109年間接獲民眾檢舉，基隆地區某商行從事走私行為，獲報後立即移請所屬查緝隊偵辦，期間發現安檢所林姓副所長有洩密情事，政風室主動移送廉政署調查。
海巡署表示，基隆地檢署今年3月2日指揮廉政署搜索龜吼安檢所，北部分署除全力配合偵辦，當日立即將林員調離現職，並核予2大過處分，另核定林員於10月提前退伍。
海巡署強調，秉持「毋枉毋縱」及「決不護短」的原則全力配合調查，此案並已納入海巡署廉政宣導教材，加強法紀教育，避免類似案件再發生。
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