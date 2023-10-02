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太囂張！2男大馬路持土製發射器放煙火 警方將法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

有2名年輕人在台南市安南區海佃路三段大馬路上，以自製煙火發射架朝天空發射煙火。台南市警三分局說，此舉影響他人往來道路安全，將依公共危險罪嫌法辦。圖翻攝自／社會事新聞影音網臉書社群
有2名年輕人在台南市安南區海佃路三段大馬路上，以自製煙火發射架朝天空發射煙火。台南市警三分局說，此舉影響他人往來道路安全，將依公共危險罪嫌法辦。圖翻攝自／社會事新聞影音網臉書社群
台南網友在網路爆料，9月30日中秋節連假期間，有2名年輕人在台南市安南區海佃路三段大馬路上，以自製煙火發射架朝天空發射煙火，台南市南警三分局說，有人於大馬路中施放煙火，影響他人往來道路安全，已掌握施放男子身分，將通知到案，查明後將依涉及公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

網友在社會事新聞影音網PO文，指出中秋新玩法，9月30日在台南市安南區海佃路三段大馬路上，疑持攻造土製煙火於大馬路實測成功，因後座力太大，得2個人才能操作。相關影片中2名男子朝天空發射數十發煙火，發出巨大聲響。

住在附近王姓市民說，該路段往來車輛多，有超商和機車行，萬一煙火打中商家和往來民眾後果難以想像。 ˉ

台南市南警三分局說，警方接獲有民眾於海佃路上疑似施放不明煙火影像，立即主動介入偵查，初步了解是民眾於中秋假期期間9月30日，施放不明煙火朝空中發射，影響他人往來道路安全，已掌握施放男子的身分，將通知到案，俟查明後將依刑法公共危險罪嫌移請台南地檢署偵辦。

警方呼籲，慶祝節日應減少施放爆竹煙火，以兼顧公共安全及環保；若必要施放時，也應選擇貼有合格標示的爆竹煙火，並依照產品外觀使用說明正確施放，周圍保持適當安全距離，確保安全。

有2名年輕人在台南市安南區海佃路三段大馬路上，以自製煙火發射架朝天空發射煙火。台南市警三分局說，此舉影響他人往來道路安全，將依公共危險罪嫌法辦。圖翻攝自／社會事新聞影音網臉書社群
有2名年輕人在台南市安南區海佃路三段大馬路上，以自製煙火發射架朝天空發射煙火。台南市警三分局說，此舉影響他人往來道路安全，將依公共危險罪嫌法辦。圖翻攝自／社會事新聞影音網臉書社群

台南 中秋節

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