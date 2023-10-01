影／大麻偽裝早餐燕麥片進口 航警逮人送辦

航空警察局與關務署台北關松山分關於今年7月間發現一批以「美國Cheerios穀類早餐燕麥片」名義申報進口的貨物影像有異，查驗發現早餐燕麥片全換成第二級毒品大麻，數量多達1.22公斤，企圖魚目混珠闖關走私入臺。

偵辦期間發現林姓犯嫌透過遠在美國的友人，以國際包裹自美國加州寄送大麻入台販售，經過數日的跟監、埋伏後，掌握林嫌等人涉案關鍵證據，趁林嫌前往郵局簽領包裹時當場予以逮捕，人贓俱獲，全案經新北地檢署檢察官起訴在案，人在美國的王姓犯嫌也另行通緝中。

起訴指出，財政部關務署會同航警於今年7月16日發現自美國寄至台灣中華郵政國際快捷包裹內夾藏4包大麻，共重1015公克，經查，包裹收件地址及收件人為住在新北市三重區三和路3段的林姓男子，於7月19日趁林男前往郵局簽領包裹時當場人贓俱獲，航警隨後在林男三重區住處內，搜出一小包大麻，重0.76公克及電子磅秤。