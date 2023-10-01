影／移工藏蕭敬騰母校種大麻 衣櫥烘乾產70萬成品

台中市警方在網路巡邏時發現，越南籍陳姓移工涉嫌購買相關大麻種植工具、設備，藏身在已停辦的「亞太創意技術學院」的學生宿舍內，種植大麻，利用衣櫥烘乾，該校也是知名歌手蕭敬騰母校，警方今年初將陳男查緝到案，查扣市價近70萬元毒品，苗栗地檢署偵結起訴。

台中市第六警分局偵查隊在今年初網路巡邏時，發現越南籍陳姓移工（30歲）購買種植大麻的相關工具，因此與刑事局、移民署等單位，共組專案小組偵辦，經蒐證發現，陳男利用已停辦但仍有產權、債務問題的亞太創意技術學院的建物，在該校學生宿舍內，種植大麻，還用衣櫥烘乾大麻葉。

專案小組在今年2月間前往查緝，當場查獲大麻成品5袋（重772公克）、6顆大麻種子、尚未成熟大麻1株、種植大麻工具等贓證物，查獲毒品市價約69.4萬元，全案警詢後移送苗栗地檢署後，檢方近日偵結依毒品罪起訴。

位於苗栗頭份的亞太創意技術學院，因少子化與經營問題，在2019年間由教育部行文停辦，而該校也是知名歌手蕭敬騰的母校，該校停辦後，因校產、債務等產權問題，遲遲無法退場，偌大校園成為廢棄空城，經常傳出竊案，校方甚至有在警衛室擺放「假人」嚇阻宵小。