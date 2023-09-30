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黑幫藏三重社區大樓分裝毒品販售 警上門搜出5千多包毒咖啡

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義警分局破獲毒品分裝工廠，起獲5千多個毒品愷他命咖啡包及近1公斤毒品咖啡包原料。31歲陳姓主嫌指揮三名同夥，在大台北地區送貨，隱身新北三重社區大樓遙控販毒，警方上個月上門搜索逮人。

警方上個月在網路發現林姓男子販毒，逮人後追蹤上游毒販，擴大調閱監視器影像，發現陳男等4人，以三重區社區住宅當掩護，分裝混合型毒品咖啡包。

陳嫌相當狡猾，他在同一處社區大樓內承租三間房屋，其中兩間房由同夥負責，當成毒品分裝場所，再以通訊軟體和顧客聯繫，指揮同夥販毒。

警方聲請搜索票，查獲陳嫌等4人到案，查扣毒品愷他命咖啡包5314包、毒品咖啡包原料936公克、愷他命780公克、梅片212公克、果汁粉7箱、分裝袋5袋、分裝工具3批、封膜機、真空袋及行動電話等證物。

警方指出，陳嫌等人疑有四海幫背景，都曾涉入毒品案件，被捕後對毒品來源交代不清；全案依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續追查其他共犯與毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市信義警分局破獲毒品分裝工廠，起獲數公斤毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市信義警分局破獲毒品分裝工廠，起獲數公斤毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市信義警分局破獲毒品分裝工廠，起獲數公斤毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市信義警分局破獲毒品分裝工廠，起獲數公斤毒品。記者廖炳棋/翻攝

毒品 咖啡 販毒 新北

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