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高雄苓雅角頭中彈出殯 警方動員上百警力戒備

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄苓雅寮角頭綽號「九金」的高姓男子，在高雄市大同醫院廁所，頭部中彈，延醫2天後死亡。今天親友為他舉辦告別式，警方得悉各地幫派要去祭奠，出動上百警力在場外戒備，未節外生枝。

「九金」曾經營賭場，早年擁槍自重，2004年間在高雄「巴黎風」法式餐廳幹部，當年8月21日，因1名張姓酒客和他發生口角，張當場取出手槍，朝天花板開7、8槍，他帶張進辦公室談判，卻趁張不注意，與同夥陳姓男子趁機奪下張放在背袋中的手槍，朝張的右肩等處開槍，多日後被捕服刑。

據了解，9月14日晚間6時40分許，高雄市大同醫院廁所傳出槍響，高姓男子（61歲）頭部中彈，倒臥小便斗和洗手台下方的血泊中，身旁還有1把手槍和1個塑膠袋，塑膠袋內有20顆子彈。警方據報到場，追查身分，才得悉是苓雅寮角頭高姓男子。

他經急救後，昏迷指數3，家屬決定拔管，16日晚間死亡。

檢警因案發時，沒他人進出廁所，認為無他殺嫌疑，訪查家屬，得悉高姓男子有家庭感情糾紛困擾，懷疑因此想不開。

今天親友為他舉辦告別式，警方接獲情資，反映各地幫派要到高雄市立殯儀館弔唁，警方為預防幫派分子串聯，藉機滋事，動員高雄市刑警大隊、三民二警分局、保安大隊、少年隊共150名員警，在告別式會場周遭及各出入口，設置「組織犯罪防制條例」修正告示牌，宣示警方嚴正執法立場，壓制幫派氣焰。

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高雄苓雅寮角頭「九金」高姓男子出殯，警方動員約制。記者林保光／翻攝
高雄苓雅寮角頭「九金」高姓男子出殯，警方動員約制。記者林保光／翻攝
高雄苓雅寮角頭「九金」高姓男子出殯，警方動員約制。記者林保光／翻攝
高雄苓雅寮角頭「九金」高姓男子出殯，警方動員約制。記者林保光／翻攝

幫派 高雄市 告別式 角頭 槍枝

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