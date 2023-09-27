婦派出所領文書遭銬4小時 警記過所長申誡

萬華分局華江派出所李姓警員昨天未依規定受領曾姓女子領取司法文書，與民眾應對態度亦有不當，衍生負面效應，遭記過一次；派出所長連帶處分遭記申誡一次。圖／報系資料照

台北市七旬曾姓婦人前天下午至萬華分局華江派出所領司法文件，疑因重聽跟李姓警員起口角，曾婦認為李員態度不佳，用信拍桌子批「我要申訴」，被李認為涉妨害公務逮捕上銬四小時。家屬昨怒批警方執法過當，警方調查李員未依規定受領曾婦領取司法文書，且應對態度不當，記過一次，所長連帶處分申誡一次。

警方調查，七十三歲曾婦前天下午二點卅一分至華江派出所要領兒子的司法文件，值班台李姓警員認為非本人領取，詢問是否有委託書，溝通時因曾婦有重聽，李員詢問多次未獲回應，雙方口角。

曾婦有攜帶兒子身分證，李員最後仍把司法文件交給她，但曾婦認為被刁難，年輕員警不會做事，雙方又爆衝突，李員稱「妳可以走了啦」，曾婦持信拍桌大罵「我要申訴」，被李員依妨害公務罪嫌上銬逮捕。

當晚六時許，派出所將曾婦送往偵查隊，偵查隊了解狀況向檢察官請示，檢方認為曾婦患有慢性病，需每日定時服用多種藥物，不必移送。

曾婦昨受訪說，員警態度真的很不好，還說要銬起來送法院，「我又沒有怎麼樣，又不是去偷去搶」，都幾歲了被這樣銬起來；曾婦兒子說，媽媽一生沒犯過法，只是去派出所領信就被員警強押在椅子上，「這樣沒有執法過當嗎？」

萬華分局督察組調閱相關影像調查，確認李員未依規定受領曾婦領取司法文書，應對態度亦有不當，衍生負面效應，和所長一併懲處。