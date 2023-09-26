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越籍移工逃1年！駕車幽會女友不認得路狂急煞遭警查獲

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

越南籍練姓男子去年求職來台卻逃逸，近日在台北市南港區因駕駛汽車不斷急停，引來巡警盤查，失聯移工身分就此曝光，他坦言找女友約會但認不得路所以多次急煞，警詢後依法交由移民署收容遣返。

警方調查，南港分局舊莊派出所員警9月16日晚上7時許巡邏時，在忠孝東路六段上發現一輛汽車不斷急停，形跡可疑，上前盤查，發現駕駛練姓男子已遭通報失聯的外籍移工，當即將其帶返辦理。

據悉，38歲練男越南籍，去年6月申請來台，原本在一處工廠工作，不到3個月就逃逸，遭雇主通報失聯，至今已逃跑1年。

案發時，因練男無法用中文溝通，員警請來翻譯，練男才坦言，逃跑1年間四處打零工維生，期間認識結婚來台已領有身分證的同鄉女子，兩人並交往；遭遇員警時，是駕駛女友的車輛，要前往約定地點與女友約會，無奈認不得路，只好每個巷口都煞停，確認地點，未料引來員警關切。

警方表示，因練男違反入出國及移民法，詢後解送移民署台北專勤隊收容遣返。另提醒，移工在台應合法受雇工作，才能獲政府保障，民眾若發現雇主非法雇傭或移工非法工作，可向勞工局、移民署、警察機關檢舉。

警方表示，因練男違反入出國及移民法，詢後解送移民署台北專勤隊收容遣返。記者李隆揆／翻攝
警方表示，因練男違反入出國及移民法，詢後解送移民署台北專勤隊收容遣返。記者李隆揆／翻攝

移民署 移工 女友

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