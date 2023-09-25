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收容人邱建偉逾假未歸 疑從嘉義布袋騎車飆到台南六甲
嘉義看守所受刑人邱建偉逾假未歸，被刑事局發布全國通緝令。邱建偉因搶奪、竊盜罪遭判刑2年8個月，已服刑1年多，約再3個多月就有機會申請假釋，但疑因感情因素影響，昨中午獨自從嘉義布袋一路往南，騎車前往台南六甲，徹夜未回看守所報到。
據了解，邱建偉家住嘉義縣布袋鎮，疑似感情因素影響，昨天中午騎車外出後，一路往南最後現跡台南市六甲區。邱建偉原先和哥哥約好，下午要載他回看守所，哥哥到家後發現人車都不在家，以為邱建偉已自行前往看守所報到，沒想到最後逾假未歸被通緝。
嘉義看守所指出，邱建偉是自主監外收容人，今年4月起到合作廠商工作，依規定自主監外收容人滿3個月可申請休假，邱日前申請返家，前3天狀況都還正常，會到派出所報到，不料最後一天晚上卻沒回看守所報到，已依標準作業流程通報。
嘉義看守所表示，邱建偉因搶奪、竊盜罪遭判刑2年8個月，累犯服刑3分之2可申請假釋，目前已服刑1年半，只要再過3、4個月就有機會假釋，目前不清楚為何脫逃，將待警方全面追緝後，到案後進一步釐清。
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