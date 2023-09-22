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大麻產品一應俱全 台南市刑大掃蕩藥頭逮3人 藥腳剉咧等
台南市刑大等循線得知，雲林縣20多歲呂姓男子涉販售大麻及大麻餅乾等牟利，19日起兵分多路前往雲林、高雄等地拘提藥頭呂男及2名藥腳，查扣大麻種子、大麻餅乾等物，據了解，呂男自稱大麻種子等物均自網路購得，警詢後將呂男等人移送法辦，昨以20萬交保。
台南市刑大偵辦大麻販毒集團，經報請雲林地檢署檢察官黃煥軒指揮偵辦，由市刑大偵四、偵六隊及台南憲兵隊共組專案小組，9月19日起持雲林地院、地檢署核發搜索票及拘票，兵分多路前往雲林、高雄等地拘提、搜索。
專案小組成員在呂男雲林住處查獲大麻種子2包、大麻餅乾2包、大麻1罐、大麻油1罐、手機、電子磅秤及毒品吸食器等物，另在20多歲蕭姓藥腳住處查獲大麻等，並依現行犯逮捕。
據調查，呂男自稱大麻種子、大麻餅乾等物，以1000、2000元不等價格均自網路購得，其中，罕見大麻餅乾，則由含大麻合成油製成，至於實際成分已送刑事局進一步鑑定分析。呂男涉以一支1200元大麻菸，提供癮君子解癮，而藥頭、藥腳年僅20多歲的上班族。
專案小組詢問後，依毒品危害防制條例罪嫌將呂男等3人移送雲林地方檢察署偵辦，專案小組指出，將持續擴大追查毒品來源及下游藥腳。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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