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逮藥腳溯源緝毒 苗警查獲大量海洛因、安非他命毒品

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

檢警發動二波搜索，查獲黃嫌持有一級毒品海洛因、二級毒品安非他命及攪拌器、磅秤及販毒所得10萬元等證物。圖／警方提供
檢警發動二波搜索，查獲黃嫌持有一級毒品海洛因、二級毒品安非他命及攪拌器、磅秤及販毒所得10萬元等證物。圖／警方提供

苗栗縣警局刑警大隊於今年三月初偵破黃姓藥腳持有一級毒品，黃嫌主動供出毒品來源，立即報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦，經過數月通訊監察及行動蒐證，掌握年約60歲的黃姓男子涉有重嫌，經檢警發動二波搜索，起獲大量海洛因及安非他命毒品，依法偵辦。

警方表示，在今年8月下旬及本月14日起持搜索票發動二波搜索，查獲黃姓主嫌持有一級毒品海洛因771.44公克、二級毒品安非他命144公克，以及攪拌器、磅秤及販毒所得10萬元等證物，並逮捕溫姓、詹姓、吳姓等藥腳，同時查扣一、二級毒品等證物，帶案偵辦。

全案檢警偵辦毒品犯罪鍥而不捨，成功溯源緝毒，總計查獲黃姓主嫌及共犯等3名到案，且起獲大量毒品，訊後將黃嫌等4人，依違反毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。

案經苗栗地檢署張文傑檢察官複訊後，認為涉案主嫌黃姓男子依靠販賣毒品牟取不法利益，且持有大量毒品，諭令30萬元交保候傳，溫姓等人各5萬元交保。

苗栗縣警局長莊勝雄表示，毒品為萬惡根源，打擊毒品犯罪不僅是警察工作，更須全民一起加入反毒，同時呼籲民眾勇敢向毒品說「不」，拒絕毒害，發現可疑請立即撥打110檢舉。

毒品 反毒

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