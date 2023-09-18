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影／竹聯、四海、風飛沙幫派大合作「洗錢1.3億」 警抓21人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打去年追查假檢警詐騙案，發現竹聯幫、四海幫、風飛沙幫三大幫派展開合作，涉嫌經營水房集團，洗錢金額超過1.3億元，其中有人被騙超過1900萬元，檢警蒐證後，陸續在今年3月至8月收網，帶回曾男等涉案21人，全案依洗錢等罪，移送台中地檢署，檢方聲押曾等二人獲准，其餘交保。

刑事局中打二隊去年3月分析165反詐騙諮詢平台資料庫，追查一起假檢警詐騙案，佯稱被害人涉及重大刑案，需將財產交給法院監管，其中有一名被害人被詐騙金額超過1900萬元。

中打二隊還發現，背後涉嫌洗錢的集團，是由竹聯幫天龍堂、四海幫海中堂、新竹風飛沙幫3大黑幫合作，籌組水房集團，吸收成員創設人頭公司、金融帳戶，利用虛擬貨幣隱匿金流，洗錢金額超過1.3億元。

全案報請台中地檢署檢察官謝怡如指揮後，與台中市刑大、台中第三警分局、台北市北投警分局、屏東縣里港警分局、新竹縣刑大等單位，合組專案小組偵辦，今年3月至8月間陸續收網，分5波前往台北、台中、新竹等地，帶回曾姓男子等涉案21人。

另外查扣一輛市價400萬元的BMW 540i轎車、市價300餘USDT虛擬貨幣、筆記電腦、金融卡、手機、虛擬貨 幣買賣契約書、帳冊、價值約1000餘萬元房地產。

經初步清查，已有5名被害人、被害款項逾4657萬餘元，洗錢金額超過1億3800萬餘元，全案依詐欺、 洗錢及組織等罪，移送台中地檢署偵辦，其中曾男等二人遭檢方聲押獲准。

刑事局呼籲，接到歹徒疑似詐騙電話後，務必掛斷電話後再撥打165查詢，公務機關不會在電話中製作筆錄，更不會要求監管民眾的帳戶或財產，民眾如果接獲可疑電話，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免被騙。

刑事局中打破獲水房集團，帶回曾男等21人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲水房集團，帶回曾男等21人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲水房集團，陸續在今年3月至8月間，出動特警攻堅，帶回曾男等21人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲水房集團，陸續在今年3月至8月間，出動特警攻堅，帶回曾男等21人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲水房集團，帶回曾男等21人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲水房集團，帶回曾男等21人。記者陳宏睿／翻攝

詐騙 洗錢 幫派

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