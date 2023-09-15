因喬事結下樑子 6惡少群毆2男全移由少年法庭審查

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

本月9日晚間，彰化縣秀水高工大門前，發生打群架案件，鹿港警分局獲報後，立即出動快打部隊前往處置，當場查獲留在現場的兩名被害人，進一步查出，是因喬事不成結下樑子。警方隨即通知滋事仍就讀高一的6名少年到案，今天依傷害、妨害秩序罪嫌移由少年法庭審理。

警方調查，此次打群架案件，是因陳姓被害人幫友人喬事不成，引起另一方黃姓少年不滿，雙方產生嫌隙，結下樑子。黃姓少年得知陳姓被害人是某夜校畢業生，且時常出入該學校附近，於是在9月13日晚間10時，揪同林、黃姓等6名少年騎乘機車，前往秀水高工大門前尋仇。

警方指出，黃姓少年發現陳姓少年後，立即徒手及手持安全帽毆打陳姓被害人等2人，一陣混戰後，隨即一哄而散。警方據報後，立即出動快打部隊趕到，雙方已經沒再鬥毆，只發現陳姓被害人等2人仍留在現場，均無明顯外傷。

鹿港分局連夜調閱案發現場及附近的路口監視器，過濾清查渉案車輛，確認渉案人後，逐一通知嫌疑人黃姓等6名未成年少年到案，全案依傷害、妨害秩序罪移由少年法庭審理，相關未成年偏差行為依規定通報主管機關。

至於網路上，另傳有一群黑衣男持球棒打砸一輛機車的驚悚畫面，鹿港警分局表示，應該不是前述打群架的少年，案發地點、案情與涉案成員仍待查證。

網路另傳有一群黑衣男持球棒打砸一輛機車的驚悚畫面，鹿港警分局表示，案發地點、案情與涉案成員仍待查證。圖／取自取自黑色豪門企業
網路另傳有一群黑衣男持球棒打砸一輛機車的驚悚畫面，鹿港警分局表示，案發地點、案情與涉案成員仍待查證。圖／取自取自黑色豪門企業
本月9日晚間，彰化縣秀水高工大門前，發生打群架案件，2名被害人遭6名少年徒手及手持安全帽毆打。圖／取自取自黑色豪門企業
本月9日晚間，彰化縣秀水高工大門前，發生打群架案件，2名被害人遭6名少年徒手及手持安全帽毆打。圖／取自取自黑色豪門企業
本月9日晚間，彰化縣秀水高工大門前，發生打群架案件，2名被害人遭6名少年徒手及手持安全帽毆打。圖／取自取自黑色豪門企業
本月9日晚間，彰化縣秀水高工大門前，發生打群架案件，2名被害人遭6名少年徒手及手持安全帽毆打。圖／取自取自黑色豪門企業

鹿港 未成年 港警

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