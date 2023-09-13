越南籍女移工想買淘寶 臉書求支付寶轉帳儲值 遭毒蟲約面交搶15萬
越南籍移工范姓女子，因要買大陸淘寶，在臉書尋求支付寶轉帳充值15萬元，有毒品前科的鄭姓男子發現有機可趁，壓根沒有支付寶，涉嫌騙范女面交，且在北市銀行附近當街噴辣椒水行搶，幸好范女大呼「搶劫！」5、6名熱心民眾和銀行保全接連追趕，圍捕壓制鄭嫌，警方也同步趕至現場逮捕究辦，全案夜間停止訊問，預計明日警詢後移送士林地檢署。
據悉，范女為越南籍移工來台在餐廳工作，因要網購大陸淘寶，因此在臉書社團發文尋求換匯，已他人的支付寶轉帳方式充值至自己的支付寶，確保能順利購物，曾涉毒品案件的鄭男，則涉詐騙范女可以幫忙，約定一次以15萬元新台幣換匯5萬元人民幣，充值支付寶。
警方追查，鄭男根本沒有使用支付寶，無法協助范女，卻相約今天下午在北市南港區銀行附近見面，在范女至玉山銀行領錢後，在經貿二路106巷內交付15萬元給鄭男點收，不料，鄭男涉嫌朝范女噴辣椒水，搶走15萬元逃逸。
范女忍痛衝出巷子大呼搶劫，一路追趕經世貿公園，民眾紛紛聽聞，見義勇為向前追趕約2百多百公尺，玉山銀行保全也聽聞聲響，眾人在南軟三期停車場前攔下鄭男，最終在玉山銀行前人行道，成功圍捕鄭男，警方也抵達現場，依搶奪現行犯逮捕，並在路邊找回丟棄的15萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言