越南籍女移工想買淘寶 臉書求支付寶轉帳儲值 遭毒蟲約面交搶15萬

越南籍移工范姓女子，因要買大陸淘寶，在臉書尋求支付寶轉帳充值15萬元，有毒品前科的鄭姓男子發現有機可趁，壓根沒有支付寶，涉嫌騙范女面交，且在北市銀行附近當街噴辣椒水行搶，幸好范女大呼「搶劫！」5、6名熱心民眾和銀行保全接連追趕，圍捕壓制鄭嫌，警方也同步趕至現場逮捕究辦，全案夜間停止訊問，預計明日警詢後移送士林地檢署。

據悉，范女為越南籍移工來台在餐廳工作，因要網購大陸淘寶，因此在臉書社團發文尋求換匯，已他人的支付寶轉帳方式充值至自己的支付寶，確保能順利購物，曾涉毒品案件的鄭男，則涉詐騙范女可以幫忙，約定一次以15萬元新台幣換匯5萬元人民幣，充值支付寶。

警方追查，鄭男根本沒有使用支付寶，無法協助范女，卻相約今天下午在北市南港區銀行附近見面，在范女至玉山銀行領錢後，在經貿二路106巷內交付15萬元給鄭男點收，不料，鄭男涉嫌朝范女噴辣椒水，搶走15萬元逃逸。