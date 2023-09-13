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越南籍女移工想買淘寶 臉書求支付寶轉帳儲值 遭毒蟲約面交搶15萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

越南籍移工范姓女子，因要買大陸淘寶，在臉書尋求支付寶轉帳充值15萬元，有毒品前科的鄭姓男子發現有機可趁，壓根沒有支付寶，涉嫌騙范女面交，且在北市銀行附近當街噴辣椒水行搶，幸好范女大呼「搶劫！」5、6名熱心民眾和銀行保全接連追趕，圍捕壓制鄭嫌，警方也同步趕至現場逮捕究辦，全案夜間停止訊問，預計明日警詢後移送士林地檢署。

據悉，范女為越南籍移工來台在餐廳工作，因要網購大陸淘寶，因此在臉書社團發文尋求換匯，已他人的支付寶轉帳方式充值至自己的支付寶，確保能順利購物，曾涉毒品案件的鄭男，則涉詐騙范女可以幫忙，約定一次以15萬元新台幣換匯5萬元人民幣，充值支付寶。

警方追查，鄭男根本沒有使用支付寶，無法協助范女，卻相約今天下午在北市南港區銀行附近見面，在范女至玉山銀行領錢後，在經貿二路106巷內交付15萬元給鄭男點收，不料，鄭男涉嫌朝范女噴辣椒水，搶走15萬元逃逸。

范女忍痛衝出巷子大呼搶劫，一路追趕經世貿公園，民眾紛紛聽聞，見義勇為向前追趕約2百多百公尺，玉山銀行保全也聽聞聲響，眾人在南軟三期停車場前攔下鄭男，最終在玉山銀行前人行道，成功圍捕鄭男，警方也抵達現場，依搶奪現行犯逮捕，並在路邊找回丟棄的15萬元。

鄭男行搶後，遭當街壓制逮捕。記者蕭雅娟／翻攝
鄭男行搶後，遭當街壓制逮捕。記者蕭雅娟／翻攝

玉山 毒品 搶劫

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