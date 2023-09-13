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好友竟是通緝犯！台南男借車上路被警盯上 查獲毒品

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南40多歲趙姓男子向友人借車，昨晨開車行經健康路一段時，台南市警六分局員警眼尖發現車主因不能安全駕駛通緝在案，經攔查後他喊冤，警方在盤查過程中發現他神情有異，進而查獲他涉持有海洛因、安非他命等毒品，直說自己借錯車了，原來好友竟是通緝犯。

市警六分局大林派出所員警昨晨執行巡邏勤務時，在健康路一段發現一輛轎車行跡有異，經查詢車主身分發現竟是通緝犯，尾隨其後並伺機攔停。「不是我啦！」駕駛趙男經警攔查後急力撇清，沒想到跟好友借車，卻讓自己被警盯上。

警方在盤查過程中，發現他神情及語氣有異，經警方勸說下，他也自知難逃法網，主動交付海洛因40多公克及安非他命20多公克，並將他帶返所內調查。警方詢問後，將趙依涉毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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台南市警六分局員警眼尖發現車主通緝在案，經攔查後趙姓男子喊冤不是車主，盤查過程中進而查獲他涉持有海洛英、安非他命等毒品，依法送辦。圖／讀者提供
台南市警六分局員警眼尖發現車主通緝在案，經攔查後趙姓男子喊冤不是車主，盤查過程中進而查獲他涉持有海洛英、安非他命等毒品，依法送辦。圖／讀者提供

通緝 台南 毒品

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