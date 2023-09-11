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航空貨運快遞夾安毒 北檢起訴竹聯幫明仁會桃園分會組長等3人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

日前，調查局台北市、桃園市調查處與警方聯手，攻堅竹聯幫明仁會桃園分會據點及黑幫分子住居所共6處，拘提該分會組長蔣文舜等9人，涉嫌運輸第二級毒品安非他命。台北地檢署今偵結，依涉犯組織犯罪防制條例及毒品防制條例起訴蔣文舜、成員葉丞恩與林智華，其餘7人因罪嫌不足，獲不起訴處分。

據了解，蔣文舜、葉丞恩及林智華等3人坦承犯行。目前僅有蔣文舜仍在延押中，日前已釋放葉丞恩及林智華，近日全案將移審台北地方法院。

今年3月間，調查局接獲財政部關務署台北關情資，顯示販毒集團以航空貨運快遞夾藏方式自海外走私甲基安非他命毒品，與警方共同合作逮捕下游領貨車手，再溯源發現毒品包裹走私，係由竹聯幫明仁會桃園分會主導，利用航空快遞夾藏不易被發現，走私毒品牟取暴利。

經北檢協調指揮，調查局並與刑事局專責偵辦明仁會的幹員共組專案小組偵辦，今年5月16日執行搜索當天，請刑事局除暴特勤隊協助破門並壓制在場黑幫分子。

檢警調破獲竹聯幫明仁會桃園分會販毒集團，台北地檢署今偵結，依依涉犯組織犯罪防制條例及毒品防制條例起訴蔣文舜、成員葉丞恩與林智華等人。圖／調查局台北市調處提供
檢警調破獲竹聯幫明仁會桃園分會販毒集團，台北地檢署今偵結，依依涉犯組織犯罪防制條例及毒品防制條例起訴蔣文舜、成員葉丞恩與林智華等人。圖／調查局台北市調處提供

毒品 明仁會 走私

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