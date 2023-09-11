訓練役男採尿驗出大麻 他初犯險勒戒喊朋友電子煙害的

就讀大學2年級的陳姓軍事訓練役男，入營抽查被驗出尿液有大麻反應，當場被部隊移送法辦，檢方調查後，陳男自稱是抽了朋友含有大麻成分的電子煙，堅決否認吸毒，但檢方不採，向法院聲請勒戒獲准，陳男提抗告獲得撤銷重裁，高雄地院法官重審後，認為陳男是初犯，應可以自行到院戒癮，駁回檢方聲請。

陳姓男子去年10月23日入營後，晚間接受抽查採尿，結果尿液經三軍總醫院檢出含大麻代謝物陽性反應，從採檢日回推陳男在7天內應有施用大麻。

檢方偵辦時，陳男供稱他有服用止痛藥，另外放假出去玩時，有拿別人的紙菸跟電子煙來抽，但檢方根據憲兵隊扣押的藥物，檢出無大麻成分，陳男辯詞只是卸責之詞，認定他有施用大麻紀錄。

檢方事後向法院聲請將陳男送觀察勒戒獲准，陳男不服抗告，強調他是吸到好友含大麻成分的電子煙，尿液才呈現大麻陽性反應，他就讀大二，如果強制送勒戒，可能會讓他延畢，何況他只是初犯，應該讓他自行到醫院接受戒癮治療即可。

目前司法實務針對毒品施用者，有附命完成戒癮治療的緩起訴處分，或是令入勒戒處所觀察、勒戒等兩種戒癮方式，戒癮治療為被告自行至醫院，自由不受拘束，觀察勒戒則得到戒治單位接受治療，人身自由受管制，兩種方式都為執行檢察官的裁量權。

高雄高分院審理後，法官認為陳男是初犯，沒有施用毒品接受戒治的紀錄，檢察官卻未在聲請書說明不給陳男戒癮治療緩起訴處分的理由，撤銷原裁定發回地院重裁。

高雄地院最後認為陳男是初犯，不見得對毒品有有高度依賴性，自行到醫院接受戒癮治療應該就有成效，駁回檢方聲請，陳男不用送戒治處所勒戒。可抗告。