「變裝賊」落網 在台南市至少犯5起 白河警逮住宅竊賊

嗜賭如命的盧姓男子，涉嫌今年1月起多次侵入民宅行竊，且犯案前還會先變裝相當狡獪，經台南市白河警分局鎖定持搜索票前往盧男嘉義民雄住處，現場起出犯案贓物等，盧在南市至少犯下5起，警詢後依竊盜罪嫌送辦，持續擴大偵辦中。

警方調查，盧男原就是住宅慣竊，積欠不少賭債鋌而走險，今年1月起隨身攜帶犯案工具，騎乘重機車，伺機尋找犯罪地點後，先將車輛停放在人煙稀少田間產業道路上或田邊方便逃離，變裝犯案衣物蒙上頭套等，藉此規避警方查緝。犯案足跡遍及台南、嘉義、雲林、彰化等地。

白河警獲報後調閱各路口監視器、透過大數據、情資整合平台等資料分析比對，鎖定盧男，經多日跟監、埋伏，本月8日持嘉義地方法院核發搜索票前往盧嫌嘉義民雄住處搜索，現場起獲犯案工具、作案衣物及不法贓證物等，盧嫌稱在台南共犯下5起，分別東山1、白河3、鹽水1，警詢後依加重竊盜罪嫌移送法辦，後續追查其他涉嫌案件。

白河警分局長洪宏榮說，研判盧嫌應尚涉嫌台南、嘉義、雲林、彰化等地區多起住宅竊案，民眾近期如有住家財物遭竊，可立即向分局東山分駐所聯絡（06）6800024。