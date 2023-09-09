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他帶著平安符沒用 北巿警攔查搜出73個毒品果汁包

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安警分局安和路派出所副所長許晉嘉，這個月4日深夜11時許，在市民大道與光復南路口一帶執行路檢勤務，警方發現25歲鄭姓男子開車面對警方時相當緊張，攔停盤查，在鄭攜帶的包包內查獲大麻電子菸、大麻菸彈及大量毒品果汁包等各式毒品，全案訊後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方攔人後，先取得鄭男同意，發現一紅色小包包，警方詢問這是什麼？他趕緊回答，「這是保平安的」，警方看似不以為意察看包包，隨後在他裝有平安符的包包內，發現沾有疑似毒品粉末的磅秤及數個乾淨塑膠分裝袋，初步檢驗呈現愷他命陽性反應，鄭男雖自知露餡，但態度仍強裝鎮定並閃爍其詞，試圖掩飾的行為引起警方懷疑。

警方起疑仔細檢查，在另一包包查獲印有卡通音速小子標誌的毒品果汁包20包，及虎克船長標誌毒品果汁包53包（共計73包卡西桐類毒品果汁包），大麻菸彈9個及大麻電子菸主機，包包內放有平安符，是鄭男求神保平安，但平安符和毒品放一起，鄭仍難逃法網。

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※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北市警方攔停鄭姓男子盤查，在包包內查獲大麻電子菸、大麻菸彈及大量毒品果汁包等各式毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方攔停鄭姓男子盤查，在包包內查獲大麻電子菸、大麻菸彈及大量毒品果汁包等各式毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方攔停鄭姓男子盤查，在包包內查獲大麻電子菸、大麻菸彈及大量毒品果汁包等各式毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方攔停鄭姓男子盤查，在包包內查獲大麻電子菸、大麻菸彈及大量毒品果汁包等各式毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方攔停鄭姓男子盤查，在包包內查獲大麻電子菸、大麻菸彈及大量毒品果汁包等各式毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方攔停鄭姓男子盤查，在包包內查獲大麻電子菸、大麻菸彈及大量毒品果汁包等各式毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方攔停鄭姓男子盤查，在包包內查獲大麻電子菸、大麻菸彈及大量毒品果汁包等各式毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方攔停鄭姓男子盤查，在包包內查獲大麻電子菸、大麻菸彈及大量毒品果汁包等各式毒品。記者廖炳棋/翻攝

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